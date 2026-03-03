Accueil » MWC 2026 : Honor surprend avec un robot humanoïde capable de faire un backflip

À Barcelone, en amont du MWC 2026, Honor n’a pas seulement présenté des smartphones. La marque a aussi amené sur scène un robot humanoïde capable de danser, serrer des mains… et réussir un backflip, dans une mise en scène pensée pour frapper l’imaginaire.

Derrière le show, l’intention est plus sérieuse : Honor veut s’installer dans l’« IA incarnée », cette IA qui ne se contente plus de répondre, mais agit dans l’espace.

Le robot de Honor comme vitrine d’une stratégie IA plus large

Honor présente ce robot humanoïde comme un jalon de sa vision ALPHA PLAN /« IA incarnée » : relier l’intelligence « personnelle » (ce que le système sait de vos usages) et l’intelligence « edge » (traitement local, contrôle, protection des données), pour des machines capables de comprendre un environnement et d’interagir de façon plus naturelle.

Le choix du MWC n’est pas anodin : c’est l’endroit où l’on vient précisément tester des idées et mesurer la réaction du public, avant de transformer un concept en produit.

Les démonstrations rapportées — backflip, moonwalk, danse, poignée de main — ont servi de preuve visuelle de mobilité et de coordination. Mais, comme souvent sur ce type d’annonce, Honor est resté très discret sur l’architecture (autonomie réelle, perception, niveaux d’autonomie, capteurs, sécurité).

À quoi sert ce robot, au-delà du show ?

Honor évoque trois scénarios prioritaires : assistance au shopping, inspections en milieu professionnel, et compagnonnage/assistance.

Ce trio est révélateur. Honor ne vise pas, pour l’instant, le robot « généraliste » à la Tesla. Il vise des cas d’usage où un humanoïde peut apporter une valeur perçue : guider, porter, vérifier, accompagner. Et l’argument différenciant revendiqué, c’est l’ADN smartphone : Honor explique vouloir capitaliser sur sa connaissance des usages et des appareils connectés pour mieux « comprendre l’utilisateur ».

La robotique devient un nouveau terrain de marque

Le plus important, c’est peut-être le signal culturel : les marques de smartphones cherchent un « après ». Après les écrans, après les capteurs photo, après l’IA dans le cloud… vient l’IA, qui se matérialise en objets capables de bouger et d’agir. Le robot humanoïde d’Honor s’inscrit dans ce mouvement, au même titre que son « Robot Phone » et son discours sur l’IA incarnée.

La question clé, désormais : Honor peut-il transformer une démonstration spectaculaire en produit fiable, sûr, et économiquement viable ? C’est là que se jouera la crédibilité.