Honor a annoncé sa participation au Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, Espagne, où la société tiendra une conférence plénière le dimanche 2 mars 2025, pour dévoiler son « Honor ALPHA Plan », sa nouvelle vision d’entreprise, ainsi que ses dernières innovations et produits IA.

Malgré l’image de marque, les détails restent vagues. Honor décrit « Alpha » comme un symbole de leadership, de performance maximale et de domination du marché. L’entreprise se considère comme un acteur clé de l’avenir de la technologie grand public axée sur l’IA. Selon Honor, le plan représente son engagement à repousser les limites de l’intelligence artificielle, bien que l’on ne sache pas encore ce que cela signifie concrètement en termes de produits tangibles.

Comme indiqué précédemment, le terme « ALPHA » représente plusieurs concepts pour HONOR :

Esprit pionnier : Il incarne la volonté d’explorer de nouveaux horizons.

Performance de pointe : Symbole de l’excellence et de la réalisation au plus haut niveau.

Force fondamentale : Représente la puissance essentielle et le leadership.

Leadership sur le marché : Tandis que « beta » suggère une stabilité, « alpha » fait référence à des performances exceptionnelles et une innovation de rupture.

L’IA au cœur du Honor ALPHA Plan

Dans cette ère de transformation numérique, le « Honor ALPHA Plan » place l’intelligence artificielle (IA) au cœur de sa stratégie. HONOR cherche à créer un écosystème IA ouvert et collaboratif, en collaborant avec des partenaires mondiaux pour ouvrir des possibilités inédites dans le domaine des appareils alimentés par l’IA.

Honor a fait de l’IA un thème récurrent dans ses récents lancements, et le Honor ALPHA Plan semble aller plus loin. La société se positionne comme une force motrice dans les appareils grand public alimentés par l’IA, visant à construire un « écosystème d’IA ouvert et collaboratif » avec des partenaires mondiaux. Cela suggère une poussée au-delà des seuls smartphones, probablement dans les wearables, les produits de maison intelligente et d’autres appareils IoT.

Détails de l’événement au MWC 2025

Cependant, une chose notablement absente de l’annonce de Honor est toute mention de nouveaux téléphones phares. Étant donné que les lancements majeurs de smartphones font généralement l’objet d’une plus grande accumulation, il est possible que Honor les réserve pour un événement ultérieur ou concentre plutôt cette keynote sur les logiciels, les fonctionnalités pilotées par l’IA et l’intégration de l’écosystème.

L’événement Honor aura lieu au Hyatt Regency Barcelona Tower le 2 mars à 16 h 30. Pour les participants au MWC, la société sera également présente au stand 3H10 dans le hall 3 de Fira Gran Via, où les visiteurs pourront découvrir ses derniers produits.

Honor continue ainsi de se positionner comme un acteur clé dans l’innovation technologique et l’IA, avec des solutions avant-gardistes pour l’avenir.