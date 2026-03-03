Au MWC 2026, TCL a fait un choix que beaucoup attendaient sans trop y croire : marier NXTPAPER — sa techno « soins oculaires » façon papier — avec de vraies dalles AMOLED, pour la première fois.

L’objectif est limpide : garder la douceur visuelle (anti-reflets, confort en lecture, faible fatigue) sans renoncer aux fondamentaux de l’OLED moderne : contraste, couleurs, luminosité, fluidité.

De NXTPAPER 4.0 à NXTPAPER-AMOLED : le confort devient « haut de gamme »

Jusqu’ici, NXTPAPER était surtout associé à des écrans très orientés lecture, parfois perçus comme « moins sexy » que l’OLED sur la partie image pure. TCL affirme désormais avoir trouvé le point d’équilibre : un rendu « comme la lumière naturelle » pensé pour la lecture, le scroll et la vidéo, mais sur une base AMOLED.

Les trois piliers « du confort des yeux » mis en avant par TCL :

Lumière polarisée circulaire (CPL) : taux de polarisation annoncé à 90 %, contre 57 % auparavant, pour se rapprocher d’une émission plus proche de la lumière naturelle. Réduction de la lumière bleue : TCL indique une baisse supplémentaire de 15 % par rapport à NXTPAPER 4.0, jusqu’à 2,9 %. Ajustements circadiens + protection en basse lumière : adaptation automatique de la luminosité et de la température de couleur, avec un plancher à 1 nit pour les usages nocturnes.

Anti-glare AMOLED : le vrai coup de théâtre

L’OLED est superbe… mais souvent très réfléchissant, surtout en plein jour. TCL annonce ici une première « industrie » : un AMOLED anti-reflets basé sur une nano-matrix lithography et un film d’homogénéisation lumineuse, censés réduire l’éblouissement ambiant tout en conservant netteté et contraste.

Ajoutez à ça un Adaptive Reading Mode qui ajuste le fond selon la lumière ambiante, et TCL raconte une histoire simple : moins de « miroir », moins d’effort visuel, plus de lisibilité sans bidouiller les réglages.

L’autre message de TCL, c’est : « ce n’est pas un écran confortable au rabais ». NXTPAPER-AMOLED est annoncé avec ΔE < 1 et 100 % DCI-P3 (promesse de colorimétrie très fidèle), 3200 nits en pic (lisibilité outdoor/HDR), 120 Hz (fluidité). C’est précisément ce mix (anti-reflets + 3200 nits + P3 complet) qui pourrait rendre NXTPAPER crédible pour autre chose que « lire des PDFs ».

Pourquoi TCL joue gros avec NXTPAPER-AMOLED ?

Cette annonce s’inscrit dans une tendance très 2026 : l’écran redevient un différenciateur « émotionnel » et pas seulement une checklist (OLED/120 Hz/peak brightness). TCL veut vendre un ressenti : le confort sur des heures, pas seulement la claque en vitrine. Et, il y a un enjeu industriel : TCL met en avant son écosystème « end-to-end » avec TCL CSOT (Mini-LED, Micro-LED, OLED, Inkjet OLED…), en suggérant que son savoir-faire TV/moniteurs nourrit ses écrans mobiles.

Pour l’instant, TCL parle surtout de technologie : aucun smartphone précis n’a été officialisé avec NXTPAPER-AMOLED sur scène, même si la marque indique que des produits arriveront en 2026. Autrement dit : la promesse est belle, mais le verdict sera celui des tests (reflets réels, netteté sur texte fin, uniformité, rendu du « mat » sans grain).