Lenovo ThinkBook Modular AI PC : Le laptop qui échange son clavier contre un écran

Lenovo MWC 2026
Lenovo semble préparer une nouvelle démonstration de son laboratoire à concepts pour le MWC 2026. Après les fuites autour d’un console gaming pliable, c’est désormais un autre objet qui attire l’attention : un ThinkBook modulaire dont la partie inférieure pourrait changer de personnalité à la demande — clavier classique un jour, second écran le lendemain.

Lenovo et le MWC, un terrain d’expérimentation assumé

Les rendus proviennent d’Evan Blass et sont décrits comme un « ThinkBook Modular AI PC concept ». Sur le dessus, tout paraît familier : un portable à clapet. Mais, le bas du châssis semble pensé comme une baie prête à accueillir des modules : un ensemble clavier/trackpad… ou un écran secondaire occupant la même zone.

Lenovo n’en est pas à son coup d’essai : la marque a déjà profité des grands salons pour tester des formats atypiques (écrans extensibles, doubles dalles, designs « hors norme »), quitte à ne jamais commercialiser la version exacte montrée sur scène.

Les rendus laissent entrevoir plusieurs configurations :

  • Mode laptop classique : module clavier/trackpad standard, usage bureautique et mobilité sans surprise.
  • Mode « double écran » : le clavier disparaît au profit d’un second écran à l’emplacement du repose-poignets, transformant le PC en station de travail double dalle (timeline vidéo, palettes créa, chat + doc, etc.).
  • Mode « reconfiguré » : une image suggère que l’écran principal pourrait être désolidarisé/déporté à côté, laissant penser à une base qui accepterait des combinaisons plus libres (mais ce point reste spéculatif : aucune mécanique n’est détaillée).

La grande inconnue, c’est la plomberie : aimants, broches POGO, rails internes… on n’a, pour l’instant, que le rendu et le nom « concept ».

Pourquoi ce concept a du sens (même s’il ne sort jamais) ?

L’idée d’un bas de châssis interchangeable répond à une tension très actuelle :

  • Les créateurs aiment les seconds écrans, mais détestent les setups fragiles (écran externe + câble + support).
  • Les pros veulent parfois un clavier « vrai », parfois un espace d’affichage supplémentaire.
  • Les fabricants cherchent une différenciation autre que « un peu plus fin, un peu plus IA ».

Si Lenovo arrive à rendre le swap aussi fiable qu’un dock (rigidité, latence tactile, alimentation, dissipation), ce type de concept pourrait devenir un langage produit : un PC qui change d’interface selon le métier.

Et le tag « AI PC » ? À ce stade, il ressemble surtout à l’étiquette de l’époque : Lenovo pourrait imaginer des modules optimisés pour des workflows « agentiques » (contrôles, monitoring, raccourcis, surfaces de commande). Mais rien, dans les fuites, ne permet encore de le confirmer.

Ce qu’il faut surveiller au MWC

Le MWC ouvre officiellement demain à Barcelone : si Lenovo présente réellement ce ThinkBook modulaire, les questions clés seront très simples : Comment les modules se connectent (et à quel point c’est robuste) ? Le support stylet (si écran secondaire il y a, c’est le nerf de la guerre pour la création) ? Windows sait-il vraiment tirer parti d’un « swap » matériel à chaud ?

Même si le produit ne sort jamais tel quel, Lenovo continue de faire ce qu’il sait très bien faire : utiliser le MWC comme un miroir du futur — parfois déformant, souvent inspirant. ￼

