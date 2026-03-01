Accueil » MWC 2026 : Honor dévoilera la MagicPad 4, la tablette la plus fine du monde

Honor joue une carte rarement crédible sur tablette : la rupture par le design, sans sacrifier la fiche technique. Avec la MagicPad 4, annoncée avant sa présentation mondiale au MWC 2026, la marque revendique tout simplement la tablette la plus fine du monde à 4,8 mm — un chiffre qui, sur ce segment, ressemble à une provocation autant qu’à une démonstration d’ingénierie.

Le marché des tablettes Android haut de gamme s’est souvent perdu entre deux extrêmes : des modèles abordables très corrects, et des « Pro » qui peinent à justifier leur prix face à l’iPad.

Honor tente une sortie par le haut : faire du matériel un argument émotionnel, comme Apple sait le faire, mais en l’adossant à une expérience Android productive (PC Mode, accessoires, etc.).

MagicPad 4 : écran OLED lumineux, grosse puissance, et batterie « raisonnable » pour une lame

Malgré ses 4,8 mm, la MagicPad 4 ne ressemble pas à un exercice de style creux :

Écran : OLED 12,3 pouces (3000 × 1920), HDR jusqu’à 2400 nits, et rafraîchissement jusqu’à 165 Hz avec niveaux adaptatifs.

Poids et gabarit : environ 450 g, 273,4 × 178,8 mm, ce qui la place dans une zone « grand écran » encore transportable.

SoC : Snapdragon 8 Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, sous MagicOS 10 (Android 16).

Batterie : 10 100 mAh avec charge 66 W.

Caméras : 13 mégapixels à l’arrière (AF) et 9 mégapixels à l’avant (visio).

Connectivité : Wi-Fi 7 (2×2 MIMO) et Bluetooth 6.0 annoncés, plus un mode PC et la compatibilité clavier/stylet.

Le vrai défi, ce n’est pas d’être fine — c’est de rester « solide » dans la durée

Faire une tablette à 4,8 mm, c’est spectaculaire. Mais sur le long terme, la question devient : rigidité, chauffe, autonomie réelle et ergonomie. Côté rigidité, plus un châssis est fin, plus il doit être pensé comme une structure (matériaux, renforts internes) pour éviter l’effet « planche ». Honor n’a pas encore détaillé publiquement l’architecture, mais c’est là que se jouera la crédibilité du produit.

Pour l’autonomie, 10 100 mAh paraît énorme… jusqu’à ce qu’on rappelle que l’écran OLED 165 Hz et une puce haut de gamme peuvent vite consommer.

Enfin, le positionnement : en choisissant l’OLED 165 Hz et le Snapdragon 8 Gen 5, Honor signale qu’il vise aussi les usages « riches » (création, jeux, multitâche), pas seulement Netflix et mails.

En clair, Honor essaie de transformer la tablette Android premium en objet désirable, puis de justifier le désir par l’usage.

Prix et disponibilité : la grande inconnue, annoncée pour le MWC

Honor confirme une présentation mondiale au MWC, mais n’a pas encore communiqué le prix ni les disponibilités par pays au moment de l’annonce. Les détails commerciaux devraient être donnés lors de la conférence de la marque à Barcelone.