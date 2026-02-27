MWC 2026 : Lenovo prépare la Legion Go Fold, la première console PC pliable

Et si la prochaine console portable « à la Windows » n’était plus seulement un écran plus grand, mais un écran qui grandit ? D’après plusieurs fuites, Lenovo plancherait sur une Legion Go Fold Concept, un appareil de jeu nomade capable de se transformer en tablette Windows grâce à une dalle pliable.

Une idée qui ressemble moins à une itération qu’à une déclaration d’intention : la PC-console veut sortir du format « Switch-like » et s’inventer un nouveau terrain de jeu.

La guerre des consoles portables entre dans sa phase « form factor »

Les consoles PC portables se multiplient, mais elles finissent souvent par se ressembler : écran 7 à 8 pouces, contrôleurs intégrés, Windows ou SteamOS. Lenovo, elle, pourrait chercher la rupture par le design : un appareil annoncé au stade de concept, et attendu au MWC de Barcelone, et pensé pour plier/déplier son affichage selon l’usage.

Cette approche s’inscrit aussi dans la stratégie récente de Lenovo autour du jeu nomade, y compris via des variantes plus « console » sous SteamOS.

Selon les documents évoqués, la Legion Go Fold Concept miserait sur un pOLED flexible passant d’environ 7,7 pouces en mode compact à 11,6 pouces une fois déplié — une logique proche des smartphones pliants, mais transposée au jeu PC.

L’intérêt, c’est la polyvalence que Lenovo pourrait en tirer :

Mode console : pliée, avec contrôleurs détachables de part et d’autre, comme une Legion Go « classique ». Mode tablette/grand écran : dépliée à l’horizontale pour une expérience plus immersive, à mi-chemin entre console et tablette Windows. Mode « PC » : associée à un clavier (sans fil), pour se rapprocher d’un usage laptop léger.

Sous le capot : Intel « Lunar Lake », 32 Go de RAM… et la question de l’autonomie

Toujours selon la fuite, Lenovo opterait pour un Intel Core Ultra 7 258V (plateforme souvent rattachée à la famille Lunar Lake), accompagné de 32 Go de RAM et d’une batterie de 48 Wh.

Sur le papier, c’est cohérent avec l’objectif « PC dans le sac ». Mais l’équation est délicate : un écran de 11,6 pouces et Windows sont rarement amis avec de petites batteries. Même dans le meilleur des cas, Lenovo devra arbitrer entre luminosité, fréquence, TDP et chauffe, sous peine de transformer le concept en démonstrateur spectaculaire… mais contraignant au quotidien.

Une idée brillante… qui révèle surtout le prochain combat

Ce concept dit beaucoup sur le futur proche des consoles portables : la puissance brute progresse, mais la vraie différenciation se déplace vers l’ergonomie et les usages hybrides. Lenovo cherche une signature : le pliable ferait immédiatement « objet », là où la concurrence se bat surtout sur le CPU, l’écran et le logiciel. Le grand écran, sans moniteur externe : c’est la promesse la plus séduisante. Jouer confortablement, streamer, bricoler un vrai multitâche… sans TV, sans dock, sans compromis permanent. Mais, le pliable coûte cher : dalle flexible, charnière, rigidité, longévité, réparabilité. Les pliables ont un historique, et il est rarement « abordable ».

Enfin, il y a un sujet plus silencieux, mais déterminant : la pérennité logicielle des consoles Windows (drivers, optimisations, suivi). Sur ce terrain, l’écosystème PC peut vite devenir une friction, et les fabricants doivent rassurer.

Si Lenovo montre réellement cette Legion Go Fold à Barcelone, il ne s’agira peut-être pas d’annoncer un produit imminent. Mais plutôt de tester une idée : et si la prochaine console portable ne se définissait plus par sa taille, mais par sa capacité à changer de taille ?