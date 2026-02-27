Accueil » OPPO Find X10 Pro Max : Le futur monstre photo avec double capteur de 200 mégapixels ?

OPPO Find X10 Pro Max : Le futur monstre photo avec double capteur de 200 mégapixels ?

Chez OPPO, 2026 ressemble à une année « à étages ». D’abord mars, avec un trio attendu — Find N6 (pliable) et possiblement Find X9 Ultra/Find X9s — puis, un peu plus loin, la prochaine génération Find X10 qui commence déjà à laisser filtrer ses intentions.

Et si l’on en croit une nouvelle indiscrétion signée Digital Chat Station, OPPO testerait un nouveau capteur photo 200 mégapixels qui pourrait équiper le futur Find X10 Pro Max.

Une séquence OPPO très dense : mars pour le « show », octobre pour le Find X10 en Chine

Selon plusieurs fuites, OPPO préparerait Find N6 et d’autres annonces dès mars. Une source évoque notamment une fenêtre de lancement/disponibilité internationale en 2026 pour certains modèles haut de gamme, tandis que d’autres sources relaient un lancement du Find N6 dès mars dans certaines régions.

En parallèle, la série Find X10 serait attendue en octobre en Chine, avec une stratégie de gamme classique (standard, Pro, Pro Max), puis une déclinaison Ultra potentiellement plus tard.

Un capteur de 200 mégapixels Samsung « HPC » en 1/1,3″, orienté dynamique

Le cœur de la fuite : un capteur de 200 mégapixels actuellement « en test », que DCS ne rattache pas explicitement à un modèle — mais que le contexte amène à associer au Find X10 Pro Max.

Les détails techniques avancés sont parlants :

capteur Samsung « HPC » (nom non officiellement confirmé)

taille annoncée autour de 1/1,3″, ce qui le place dans le haut du panier des capteurs haute définition « grands formats »

prise en charge d’une techno 4×4 RMSC, décrite comme une réorganisation des données de couleur pour améliorer le traitement d’image

mention d’une UFCC (Ultra Full Color Capture), censée améliorer la dynamique (HDR)

En filigrane, OPPO viserait moins le « 200 mégapixels pour le chiffre » que le 200 mégapixels pour la latitude : détail, couleur et dynamique, avec une ambition « ultra-high dynamic range » assumée dans la fuite.

Double 200 mégapixels : OPPO teste l’idée d’un duo de « grand capteur » sur la série Find X10

Autre rumeur qui monte : OPPO explorerait une configuration à deux capteurs de 200 mégapixels, tous deux avec une taille de capteur généreuse. Une piste cohérente avec la tendance actuelle : au-delà du capteur principal, c’est souvent le téléobjectif (périscope) qui devient le second pilier « premium » en photo.

À ce stade, il faut lire ces informations comme ce qu’elles sont : des tests et des orientations possibles, pas une fiche technique gravée dans le marbre.

Dimensity 9500+ pour le Find X10, Dimensity 9600 « 2 nm » pour les Find X10 Pro/Find X10 Pro Max

Côté performances, la rumeur dessine une stratégie à deux étages :

Find X10 : Dimensity 9500 Plus (supposé être une version overclockée du Dimensity 9500)

Find X10 Pro / Pro Max : Dimensity 9600, présenté comme le futur SoC flagship « 2 nm » de MediaTek

Sur le « 2 nm », prudence maximale : MediaTek a bien communiqué sur l’avancement de ses travaux et sur un futur chip en 2 nm (tape-out évoqué), mais les dates et l’intégration de produit restent, elles, sujettes aux aléas industriels.

OPPO veut gagner la bataille invisible de 2026 — l’image « qui tient » dans toutes les lumières

Ce leak raconte une chose simple : le prochain saut de OPPO pourrait être moins une question de zoom extrême ou de mégapixels records, et davantage une obsession de la dynamique et de la couleur — les deux zones où les smartphones se trahissent encore quand la scène devient difficile (contre-jour, peau en lumière mixte, néons, ombres bouchées).

Si OPPO parvient à marier un grand capteur de 200 mégapixels orienté HDR, un traitement couleur plus stable (UFCC ou équivalent), et un SoC plus efficient pour soutenir le pipeline photo/IA, alors le Find X10 Pro Max pourrait viser l’endroit où se gagne désormais le haut de gamme : non pas la photo « wow » en conditions parfaites, mais l’image juste quand le monde réel se complique.