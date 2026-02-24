fermer
Smartphones

OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars

Smartphones par Yohann Poiron le Find N6 Oppo
OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars
OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars

OPPO vient de relancer le feuilleton de son prochain foldable : le Find N6 est officiellement « coming soon », avec un slogan qui n’a rien d’innocent — « Smooth Sailing » — et un visuel qui suggère une pliure très peu marquée sur l’écran interne.

OPPO Find N6 : La pliure, enfin traitée comme un vrai problème produit

La bataille du pliable ne se joue plus seulement sur l’épaisseur ou la photo : elle se joue sur ce que vos doigts sentent. OPPO avait déjà placé la barre très haut avec le Find N5, revendiquant une profondeur de pliure ≤ 0,15 mm (dans le cadre d’un standard TÜV Rheinland cité dans la communication autour du N5).

Avec le Find N6, OPPO laisse entendre qu’il va encore réduire ce « seuil tactile », afin de rendre la transition plus douce quand on passe le doigt sur la charnière. Même sans chiffres, l’intention est claire : faire de la pliure un non-sujet.

001RJIkpgy1iakypj5gcnj60u01407wh02

À ce stade, OPPO ne donne pas les spécifications, mais plusieurs éléments reviennent dans les fuites et dépôts :

  • Deux variantes auraient été repérées sous les numéros PLP110 et PLP120, la seconde étant associée à une version satellite/Beidou.
  • Charge 80W mentionnée dans ces signaux.
  • Écrans attendus autour de 8,12 pouces (interne) et 6,62 pouces (externe).
  • Puce évoquée : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (version 7 cœurs, selon les rumeurs).
  • Batterie évoquée : ~6 000 mAh.
  • Photo : un capteur principal 200 mégapixels, plus un périscope, un ultra grand-angle et un capteur multispectral cités dans les rumeurs.

À prendre comme il se doit : rien de tout cela n’est confirmé par OPPO tant que la marque n’a pas présenté le produit.

Un lancement mi-mars ? Une date commence à se détacher

Un autre bruit persistant situe l’annonce au 17 mars (après le Nouvel An lunaire), ce qui collerait avec un teasing « coming soon » lancé maintenant.

Le slogan « Smooth Sailing » est un aveu : OPPO pense que la prochaine étape du pliable, c’est l’invisibilité. Moins de pliure, plus de fluidité, et un appareil qui se vit comme un smartphone « normal » — juste avec un écran qui s’ouvre.

Si OPPO réussit à faire progresser encore la pliure tout en conservant un format fin et un module photo crédible, le Find N6 pourrait devenir l’un des pliables les plus « matures » de l’année. Reste à voir ce que l’entreprise décidera sur le point qui compte autant que la technique : la disponibilité mondiale.

Tags : Find N6Oppo
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer