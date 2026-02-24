Accueil » OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars

OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars

OPPO Find N6 : Le pliable avec la « pliure la plus invisible » arrive le 17 mars

OPPO vient de relancer le feuilleton de son prochain foldable : le Find N6 est officiellement « coming soon », avec un slogan qui n’a rien d’innocent — « Smooth Sailing » — et un visuel qui suggère une pliure très peu marquée sur l’écran interne.

OPPO Find N6 : La pliure, enfin traitée comme un vrai problème produit

La bataille du pliable ne se joue plus seulement sur l’épaisseur ou la photo : elle se joue sur ce que vos doigts sentent. OPPO avait déjà placé la barre très haut avec le Find N5, revendiquant une profondeur de pliure ≤ 0,15 mm (dans le cadre d’un standard TÜV Rheinland cité dans la communication autour du N5).

Avec le Find N6, OPPO laisse entendre qu’il va encore réduire ce « seuil tactile », afin de rendre la transition plus douce quand on passe le doigt sur la charnière. Même sans chiffres, l’intention est claire : faire de la pliure un non-sujet.

À ce stade, OPPO ne donne pas les spécifications, mais plusieurs éléments reviennent dans les fuites et dépôts :

Deux variantes auraient été repérées sous les numéros PLP110 et PLP120, la seconde étant associée à une version satellite/Beidou.

Charge 80W mentionnée dans ces signaux.

Écrans attendus autour de 8,12 pouces (interne) et 6,62 pouces (externe) .

. Puce évoquée : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (version 7 cœurs, selon les rumeurs).

Batterie évoquée : ~6 000 mAh.

Photo : un capteur principal 200 mégapixels, plus un périscope, un ultra grand-angle et un capteur multispectral cités dans les rumeurs.

À prendre comme il se doit : rien de tout cela n’est confirmé par OPPO tant que la marque n’a pas présenté le produit.

Un lancement mi-mars ? Une date commence à se détacher

Un autre bruit persistant situe l’annonce au 17 mars (après le Nouvel An lunaire), ce qui collerait avec un teasing « coming soon » lancé maintenant.

Le slogan « Smooth Sailing » est un aveu : OPPO pense que la prochaine étape du pliable, c’est l’invisibilité. Moins de pliure, plus de fluidité, et un appareil qui se vit comme un smartphone « normal » — juste avec un écran qui s’ouvre.

Si OPPO réussit à faire progresser encore la pliure tout en conservant un format fin et un module photo crédible, le Find N6 pourrait devenir l’un des pliables les plus « matures » de l’année. Reste à voir ce que l’entreprise décidera sur le point qui compte autant que la technique : la disponibilité mondiale.