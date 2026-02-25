Accueil » Comment regarder Galaxy Unpacked 2026 en direct : heure, streaming et annonces Galaxy S26 ?

Le grand rendez-vous annuel de Samsung est de retour. Ce mercredi 25 février 2026, Samsung investit San Francisco pour dévoiler officiellement sa nouvelle génération de smartphones premium : la série Galaxy S26.

Pour les passionnés d’Android comme pour les observateurs du marché mobile, Galaxy Unpacked reste un moment stratégique — celui où Samsung donne le ton de l’année.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’événement en direct.

À quelle heure débute le Galaxy Unpacked 2026 ?

Le livestream officiel débutera le 25 février 2026, à 19 heures, heure de Paris. En Europe, la conférence sera donc diffusée en début de soirée, tandis qu’en Inde, les fans devront veiller tard pour découvrir les annonces en temps réel.

Où regarder le livestream officiel ?

Samsung mise sur une diffusion mondiale accessible à tous. Plusieurs options s’offrent aux spectateurs.

YouTube : la plateforme la plus simple

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne officielle YouTube de Samsung. Accessible depuis smartphone, tablette, ordinateur ou Smart TV, c’est l’option la plus pratique pour profiter du keynote en haute qualité.

Samsung.com et Samsung Newsroom

Le flux sera également intégré directement sur le site officiel Samsung.com ainsi que sur le portail Samsung Newsroom. Ces pages embarquent généralement le même stream que YouTube, sans nécessiter de compte.

Réseaux sociaux et médias partenaires

Les comptes officiels Samsung sur X et Instagram publieront extraits, annonces clés et moments forts en temps réel. De nombreux médias tech proposeront également des lives commentaires et analyses parallèles.

Ce que Samsung devrait annoncer

Même si l’événement reste centré sur la série Galaxy S26, plusieurs annonces majeures sont attendues :

La gamme Galaxy S26

Samsung devrait officialiser trois modèles : Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. La version Ultra concentrerait, selon les premières informations, les innovations majeures en photographie computationnelle et en IA embarquée.

One UI 8.x et Galaxy AI

L’accent serait mis sur des fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle : amélioration photo en temps réel, outils de confidentialité renforcés, assistant vocal plus contextuel, et nouvelles briques Galaxy AI intégrées à l’écosystème.

Samsung semble vouloir transformer ses smartphones en véritables hubs d’IA personnels, avec une approche où matériel et logiciel avancent de concert.

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro

De nouveaux écouteurs ent premium, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, pourraient accompagner les smartphones, renforçant la cohérence de l’écosystème audio.

Un moment stratégique pour Samsung

Galaxy Unpacked n’est pas qu’un simple lancement produit. C’est une déclaration d’intention. Dans un marché premium sous tension, où Apple et les fabricants chinois multiplient les offensives technologiques, Samsung joue ici sa carte maîtresse. La série Galaxy S26 doit démontrer que l’innovation Android ne se limite plus à la puissance brute, mais s’articule autour d’une expérience intelligente, contextuelle et intégrée. L’IA embarquée devient le véritable champ de bataille.

Si les précommandes ont déjà été ouvertes dans certains marchés, la conférence du 25 février donnera surtout le ton stratégique de 2026. Plus qu’un smartphone, Samsung veut imposer une vision.

Et c’est précisément pour cela que Galaxy Unpacked reste un rendez-vous à ne pas manquer.