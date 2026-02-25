fermer
Nothing Phone (4a) : La nouvelle Glyph Bar et le coloris Rose dévoilés avant le 5 mars
Chez Nothing, la couleur n’est jamais un détail. C’est un manifeste — une manière d’imprimer une personnalité à un smartphone de milieu de gamme qui refuse d’être « juste raisonnable ». Avec le Phone (4a), la marque de Carl Pei continue de teaser son lancement du 5 mars, et dévoile maintenant sa déclinaison rose, en assumant au passage une nouvelle grammaire lumineuse pour sa signature Glyph.

Nothing Phone (4a) : Une révélation en plusieurs actes, jusqu’au show du 5 mars

Nothing avait déjà confirmé l’arrivée de plusieurs coloris — blanc, noir, bleu et rose — et vient précisément de mettre l’accent sur le Rose avec une communication très « Nothing », à la fois design-first et culture-pop.

Le rendez-vous est calé : événement de lancement le 5 mars à 10 h 30 GMT, avec un livestream depuis Central Saint Martins à Londres.

Nouvelle Glyph : une barre verticale pensée comme un tableau de bord

La vraie nouveauté visible, c’est cette Glyph Bar repositionnée : une colonne de LED à droite du bloc photo, plus « lisible » d’un coup d’œil que les signatures lumineuses précédentes. Nothing parle d’un système composé de mini-LED, dont six LED blanches et un élément rouge utilisé comme indicateur d’enregistrement vidéo.

Sur les usages, la marque promet une Glyph moins gadget et plus « fonctionnelle » :

  • nouveaux motifs de notifications (dont dolphin, wings, etc.)
  • effet sablier déjà vu sur le Phone (3), adapté malgré une seule colonne
  • Glyph progress, compte à rebours du timer photo, déclencheur d’obturateur

Dit autrement, Nothing transforme ses LED en interface périphérique, un second écran minimaliste qui n’en est pas un — et c’est exactement son terrain.

Un design plus fin côté caméra, grâce au « tetra prism »

Autre détail important : Nothing affirme avoir réduit la protubérance du module photo par rapport au Phone (3a), en partie grâce à l’adoption d’un objectif téléphoto « tetra prism ».

La formulation laisse entendre une optimisation d’architecture interne (pliage optique/empilement), typiquement le genre de décision qui sert autant l’esthétique que l’ergonomie sur table — et qui permet à Nothing de rester fidèle à son obsession : le dos du téléphone comme objet graphique.

Le marketing « pink » version Nothing : Londres comme terrain de jeu

Pour accompagner le rose, Nothing déroule une activation urbaine : affichages façon flyposters avec références culturelles, « graffiti takeover » et opérations vitrines (y compris en dehors du Royaume-Uni). Une mise en scène cohérente avec la marque : moins de discours produit, plus de codes visuels et de clins d’œil.

La phrase de Lucy Birley (Colour Material Finish Design Lead) va dans le même sens : le rose est décrit comme un rouge désaturé, et l’intérêt viendrait surtout de la teinte placée sous la transparence, avec des effets de profondeur liés à la résine et à la manière dont la lumière se diffuse.

Nothing verrouille son avantage… sur l’identité

Nothing Phone 4a Pink and White 1 1024x920 1

Sur le milieu de gamme, la performance est devenue une commodité : à prix comparable, beaucoup de téléphones « suffisent ». Nothing, lui, joue une autre partie : l’attachement. La Glyph Bar, le travail couleur/matière, la narration, tout vise à transformer un achat rationnel en choix identitaire.

Reste l’équation la plus attendue : le rapport entre ce design (et ce système Glyph plus ambitieux) et les fondamentaux — photo, écran, autonomie, prix. D’ici au 5 mars, Nothing entretient le désir. Le jour J, il faudra convaincre que le style n’est pas qu’un vernis, mais un avantage d’usage.

 

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

