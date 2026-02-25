Accueil » Nothing Phone (4a) : La nouvelle Glyph Bar et le coloris Rose dévoilés avant le 5 mars

Chez Nothing, la couleur n’est jamais un détail. C’est un manifeste — une manière d’imprimer une personnalité à un smartphone de milieu de gamme qui refuse d’être « juste raisonnable ». Avec le Phone (4a), la marque de Carl Pei continue de teaser son lancement du 5 mars, et dévoile maintenant sa déclinaison rose, en assumant au passage une nouvelle grammaire lumineuse pour sa signature Glyph.

Nothing Phone (4a) : Une révélation en plusieurs actes, jusqu’au show du 5 mars

Nothing avait déjà confirmé l’arrivée de plusieurs coloris — blanc, noir, bleu et rose — et vient précisément de mettre l’accent sur le Rose avec une communication très « Nothing », à la fois design-first et culture-pop.

Le rendez-vous est calé : événement de lancement le 5 mars à 10 h 30 GMT, avec un livestream depuis Central Saint Martins à Londres.

Nouvelle Glyph : une barre verticale pensée comme un tableau de bord

La vraie nouveauté visible, c’est cette Glyph Bar repositionnée : une colonne de LED à droite du bloc photo, plus « lisible » d’un coup d’œil que les signatures lumineuses précédentes. Nothing parle d’un système composé de mini-LED, dont six LED blanches et un élément rouge utilisé comme indicateur d’enregistrement vidéo.

Sur les usages, la marque promet une Glyph moins gadget et plus « fonctionnelle » :

nouveaux motifs de notifications (dont dolphin, wings, etc.)

effet sablier déjà vu sur le Phone (3), adapté malgré une seule colonne

Glyph progress, compte à rebours du timer photo, déclencheur d’obturateur

Dit autrement, Nothing transforme ses LED en interface périphérique, un second écran minimaliste qui n’en est pas un — et c’est exactement son terrain.

Un design plus fin côté caméra, grâce au « tetra prism »

Autre détail important : Nothing affirme avoir réduit la protubérance du module photo par rapport au Phone (3a), en partie grâce à l’adoption d’un objectif téléphoto « tetra prism ».

La formulation laisse entendre une optimisation d’architecture interne (pliage optique/empilement), typiquement le genre de décision qui sert autant l’esthétique que l’ergonomie sur table — et qui permet à Nothing de rester fidèle à son obsession : le dos du téléphone comme objet graphique.

Le marketing « pink » version Nothing : Londres comme terrain de jeu

Pour accompagner le rose, Nothing déroule une activation urbaine : affichages façon flyposters avec références culturelles, « graffiti takeover » et opérations vitrines (y compris en dehors du Royaume-Uni). Une mise en scène cohérente avec la marque : moins de discours produit, plus de codes visuels et de clins d’œil.

La phrase de Lucy Birley (Colour Material Finish Design Lead) va dans le même sens : le rose est décrit comme un rouge désaturé, et l’intérêt viendrait surtout de la teinte placée sous la transparence, avec des effets de profondeur liés à la résine et à la manière dont la lumière se diffuse.

Nothing verrouille son avantage… sur l’identité

Sur le milieu de gamme, la performance est devenue une commodité : à prix comparable, beaucoup de téléphones « suffisent ». Nothing, lui, joue une autre partie : l’attachement. La Glyph Bar, le travail couleur/matière, la narration, tout vise à transformer un achat rationnel en choix identitaire.

Reste l’équation la plus attendue : le rapport entre ce design (et ce système Glyph plus ambitieux) et les fondamentaux — photo, écran, autonomie, prix. D’ici au 5 mars, Nothing entretient le désir. Le jour J, il faudra convaincre que le style n’est pas qu’un vernis, mais un avantage d’usage.