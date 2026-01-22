Realme P4 Power : Le smartphone avec batterie de 10 001 mAh arrive le 29 janvier

Pendant des années, l’industrie a traité l’autonomie comme un compromis : un peu plus de finesse, un peu moins d’endurance. Realme tente aujourd’hui d’inverser la logique avec le Realme P4 Power, attendu en Inde le 29 janvier et armé d’une batterie de 10 001 mAh — un chiffre qui, jusqu’ici, ressemblait davantage à un prototype qu’à un produit grand public.

Du concept à la commercialisation : Realme veut normaliser les 10 000 mAh

Le contexte est clair : Realme avait déjà teasé des appareils-concepts à 10 000 mAh et même 15 000 mAh, comme un manifeste contre l’angoisse de la prise murale. Avec le Realme P4 Power, la marque tente une bascule plus ambitieuse : amener ces chiffres dans une gamme réellement distribuée, et pas seulement dans des démonstrations de salon.

Realme annonce jusqu’à trois jours et demi d’usage léger. Prudence, évidemment : ce genre de promesse dépend énormément des scénarios, du réseau, de l’écran, des applis. Mais, l’ordre de grandeur est cohérent avec ce que l’on observe déjà sur des smartphones aux batteries « très au-dessus de la norme ».

Le détail qui change tout : 27 W de charge inversée, ou l’iPhone de secours dans la poche

Le Realme P4 Power ne veut pas seulement durer : il veut aussi donner. La fiche communiquée met en avant une charge inversée filaire à 27 W, suffisamment rapide pour que le smartphone puisse servir de batterie externe d’appoint pour des écouteurs, une console portable… voire un second téléphone.

Autre point notable : malgré cette capacité, Realme annonce un poids autour de 218–219 g selon les sources, et un format qui reste « relativement » maîtrisé pour la catégorie. Le secret revendiqué : une batterie silicium-carbone, une approche de plus en plus visible chez les marques chinoises pour augmenter la densité énergétique sans transformer le téléphone en brique.

Honor en embuscade, Apple et Samsung à distance : la course se déplace vers l’Asie

Realme n’est pas seul : Honor propose déjà un Power 2 à 10 080 mAh, donné pour 216 g et environ 8 mm d’épaisseur, mais surtout cantonné au marché chinois, ce qui limite son impact mondial.

C’est là que l’Inde devient stratégique : un lancement local rend le Realme P4 Power beaucoup plus accessible — et potentiellement plus influent — que les « monstres d’autonomie » réservés à la Chine.

Realme ajoute même un argument rarement mis au premier plan : la durabilité. D’après les informations partagées en amont du lancement, la marque promettrait 80 % de santé de batterie sur quatre ans, avec une politique de remplacement si la batterie passe sous ce seuil dans la période annoncée.

Pourquoi les « grands » n’y vont pas (encore) ?

La question, forcément, c’est : pourquoi Apple, Samsung ou Google ne jouent-ils pas à ce jeu-là ? La réponse tient souvent en trois mots : prudence industrielle. Les batteries silicium-carbone ouvrent des perspectives très séduisantes en densité, mais les marques ultra-mainstream privilégient la stabilité à long terme, la capacité d’approvisionnement à très grande échelle et le contrôle qualité sur plusieurs cycles produits.

Realme, à l’inverse, joue une carte plus offensive : tester vite, itérer vite, et transformer l’autonomie en argument massif — presque identitaire.

Si le Realme P4 Power tient ses promesses sans sacrifier le confort en main, il pourrait imposer une nouvelle norme implicite : le smartphone qui dure plusieurs jours ne serait plus une exception… mais un choix de gamme. Et à ce moment-là, la question ne sera plus « qui a la meilleure autonomie ? », mais « qui accepte encore de charger tous les soirs ? ».