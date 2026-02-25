Accueil » OPPO Find N6 : Le premier pliable sans pliure grâce au verre auto-réparateur ?

OPPO continue de teaser son prochain pliable en Chine, et le message est déjà limpide : le Find N6 veut être le smartphone pliable le plus « lisse » du marché. Après « Smooth Sailing », place aux fuites plus précises — date, matériaux, promesses d’ingénierie — qui dessinent un appareil moins spectaculaire par les chiffres… que par la sensation au doigt.

Leaker Bald Panda évoque un lancement le 17 mars sur Weibo, avec une disponibilité dans d’autres marchés asiatiques peu après (sans confirmation officielle de OPPO pour l’instant). Cette fenêtre colle avec le teasing actuel et avec d’autres sources qui situent l’annonce après le Spring Festival.

OPPO Find N6, « le plus plat » selon TÜV : la promesse qui vise le nerf du pliable

Selon Digital Chat Station, TÜV Rheinland aurait évalué l’appareil et l’aurait qualifié de smartphone pliable le plus « flat » qu’ils aient testé. Deux briques technologiques seraient au cœur de cette impression :

charnière en alliage de titane

« verre à mémoire auto-réparatrice » censé limiter la marque de pliure dans le temps

Ces éléments sont rapportés comme des fuites — pas encore comme des éléments marketing officiels — mais ils s’alignent avec la communication de OPPO qui martèle la réduction de la pliure comme priorité numéro un.

Du premium pur jus, avec une photographie très « Ultra »

Les rumeurs les plus cohérentes à ce jour décrivent un pliable « de style livre » très haut de gamme :

Écran interne : ~8,12 pouces

Écran externe : ~6,62 pouces

SoC : Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec mention d’une variante 7 cœurs dans certains leaks

Batterie : ~6 000 mAh

Charge : 80W filaire, et des rumeurs à 50W sans fil

Caméras : capteur principal 200 mégapixels, accompagné d’un périscope, d’un ultra grand-angle et d’un capteur multispectral (selon les fuites)

Options : jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To, avec une variante évoquée côté satellite/Beidou

Coloris Chine (rumeur) : violet, noir, blanc

Le point à surveiller : la disponibilité hors Chine

Plusieurs sources soulignent qu’un lancement mondial n’est pas garanti, ou pourrait être sélectif (Asie d’abord).

C’est le vrai « élément phare » des Find N : Oppo sait faire rêver avec l’ingénierie… mais la distribution internationale reste souvent l’angle mort.