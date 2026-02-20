Bixby 2026 : Samsung officialise son assistant conversationnel avec One UI 8.5

Il y a un mois, Samsung avait publié — puis supprimé — un article annonçant une nouvelle expérience Bixby pour One UI 8.5, avec une intégration de Perplexity évoquée noir sur blanc. Le retrait soudain avait semé le doute : annonce trop tôt, partenariat encore mouvant, ou simple erreur de calendrier ?

Ce vendredi 20 février, Samsung remet les pendules à l’heure : la « nouvelle version » de Bixby est officiellement annoncée (encore une fois), et cette fois avec un signal beaucoup plus concret : elle arrive via One UI 8.5 Beta 5, dont le changelog mentionne explicitement une « Bixby version update ».

De l’assistant vocal à l’« agent conversationnel » : Bixby veut devenir votre manuel interactif

Le cœur de la promesse est simple (et franchement plus ambitieuse que les routines vocales classiques) : vous décrivez ce que vous voulez, Bixby comprend l’intention et applique les bons réglages sans vous forcer à fouiller dans une forêt de menus. Samsung parle d’un Bixby « agent conversationnel », autrement dit un assistant qui ne se contente plus de répondre — il agit.

C’est exactement le point faible que Samsung cherche à corriger : les réglages Android/One UI sont devenus puissants… mais illisibles pour la plupart des gens. Avec ce Bixby, Samsung tente de transformer la complexité en dialogue : « fais en sorte que mon téléphone se comporte comme ça », plutôt que « va dans Paramètres > Affichage >… ».

Le vrai tournant : des réponses « temps réel » via le Web, directement dans l’interface

Deuxième brique (et celle qui a fait tiquer lors du post supprimé) : l’accès à des informations à jour depuis le Web, affichées dans l’overlay Bixby, sans renvoyer l’utilisateur vers une autre app ou un navigateur. Sur le papier, c’est une différence majeure : on ne parle plus d’un assistant « connaissance générale », mais d’un assistant capable d’être utile au moment T.

Et c’est précisément là que plane l’ombre de Perplexity.

Perplexity : disparu du communiqué… mais pas forcément du produit

Point intéressant : la nouvelle publication officielle ne mentionne plus Perplexity, alors que le billet supprimé l’attribuait (au moins en partie) à certaines fonctions, notamment l’intégration web. Les exemples, eux, restent très proches de ceux déjà vus dans la première version « effacée ». Ce silence ne prouve rien, mais il suggère deux scénarios plausibles :

Perplexity est toujours là, mais « en marque blanche » (Samsung préfère communiquer sur l’expérience plutôt que sur le fournisseur). Samsung a réajusté la stack, ou verrouillé la communication tant que tout n’est pas figé contractuellement.

Calendrier : lancement attendu avec la Galaxy S26, déploiement « par marchés »

Samsung cadre aussi la sortie : One UI 8.5 est attendu autour du Galaxy Unpacked du 25 février 2026, et la nouvelle expérience Bixby est annoncée pour des marchés sélectionnés (dont l’Allemagne, l’Inde, la Corée, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis), avec une extension prévue ensuite.

Ce choix « par vagues » n’est pas anodin : un Bixby agentique et Web temps réel implique des contraintes de langue, de qualité de réponses, de conformité locale… et surtout de performance en conditions réelles.

Samsung prépare un plan B (et peut-être un plan A) face à Gemini

Samsung pousse Gemini partout dans sa galaxie « Galaxy AI », mais Bixby garde une carte que Google n’a pas de la même manière : l’intégration profonde au système, les réglages, les automatismes, la couche One UI. Si Bixby devient vraiment un « agent » fiable pour piloter le téléphone, il peut redevenir l’outil qu’on utilise par réflexe — pas par nostalgie.

Et l’ironie, c’est que ce retour de Bixby ressemble à une stratégie très 2026 : arrêter de vendre des modèles, commencer à vendre des actions. Moins « je te réponds », plus « je le fais ».

Reste la question que Samsung évite soigneusement : quelle part du cerveau est à Samsung, et quelle part vient de partenaires ? C’est souvent le détail qui décide si un assistant devient une plateforme… ou un patchwork.