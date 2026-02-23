Accueil » iPhone 18 Pro : Un nouveau capteur selfie de 24 mégapixels pour booster vos appels vidéo

iPhone 18 Pro : Un nouveau capteur selfie de 24 mégapixels pour booster vos appels vidéo

iPhone 18 Pro : Un nouveau capteur selfie de 24 mégapixels pour booster vos appels vidéo

Apple continue de faire évoluer l’iPhone Pro par petites touches — mais des touches qui comptent, parce qu’elles concernent l’usage le plus universel : la caméra frontale. Selon une fuite attribuée au leaker chinois WhyLab, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient passer à un capteur selfie 24 mégapixels.

Une montée en résolution logique… si l’on suit la trajectoire d’Apple depuis 2025.

24 mégapixels : un pas de plus après le passage à 18 mégapixels sur iPhone 17

Le changement serait cohérent avec ce qu’Apple a déjà fait sur la génération actuelle : l’iPhone 17 a officiellement adopté une caméra avant de 18 mégapixels (Center Stage), en rupture avec la longue série de capteurs 12 mégapixels.

Un passage à 24 mégapixels apporterait surtout plus de marge en recadrage (selfies de groupe, Center Stage, portraits), davantage de finesse dans les textures (peau, cheveux), et potentiellement de meilleurs résultats en basse lumière selon la taille des photosites et la nouvelle chaîne de traitement (Photonic/Deep Fusion côté Apple).

Mais, WhyLab présente l’info comme une « forte possibilité », pas comme une certitude : on reste donc clairement au stade « projet/test », pas « fiche technique verrouillée ».

Ce n’est pas la première fois que le 24 mégapixels ressort

La rumeur n’arrive pas de nulle part : dès fin 2025, un rapport attribué à JP Morgan évoquait déjà des iPhone 18 (au moins une partie de la gamme) passant à 24 mégapixels en frontal, ce qui donne à la fuite 2026 un air de continuité plutôt que de fantasme isolé.

Côté face avant, les bruits de couloir les plus consistants ne parlent pas de révolution, mais d’un rétrécissement de la Dynamic Island. Les scénarios « poinçon en haut à gauche » semblent s’être évaporés, et que la piste la plus crédible serait une Dynamic Island plus petite et toujours centrée, rendue possible par le déplacement d’un composant Face ID (ex : l’IR flood illuminator) sous l’écran.

Certains articles chiffrent même la réduction à environ 35 % de largeur — mais là aussi, on reste dans le territoire des fuites et des interprétations.

Apple renforce l’« expérience frontale » sans bouleverser le produit

Si ces deux évolutions se confirment (24 mégapixels + Dynamic Island plus fine), Apple enverrait un message très « Pro » : améliorer ce que vous utilisez tous les jours — appels vidéo, selfies, création — sans toucher au design global. C’est l’approche la plus cohérente avec sa stratégie récente : des avancées régulières, mesurables, et faciles à valoriser, plutôt qu’un changement de façade qui divise.

Reste une variable : l’iPhone 18 est attendu à l’automne 2026, et Apple a l’habitude de tester plusieurs options jusqu’assez tard. Les specs peuvent encore bouger.