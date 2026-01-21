One UI 8.5 Bêta : Bixby devient un agent surpuissant capable de contrôler tout votre Galaxy

Pendant des années, Bixby a vécu dans une zone grise : ni assez puissant pour rivaliser avec Google Assistant, ni assez intelligent pour justifier sa place face aux nouveaux assistants conversationnels. Avec One UI 8.5 (beta), Samsung tente enfin un basculement net : Bixby n’est plus seulement une voix.

L’assistant devient un agent capable d’agir dans le système, de comprendre l’intention, et — nouveauté majeure — d’aller chercher des réponses en temps réel sur le Web via Perplexity, sans vous renvoyer dans un navigateur.

Samsung résume l’idée en une formule simple : vous n’avez plus à connaître le nom exact d’un réglage. Vous parlez « comme un humain », Bixby se charge de traduire ça en actions concrètes.

Exemple officiel : dire « Je ne veux pas que l’écran s’éteigne quand je le regarde » amène Bixby à activer directement l’option correspondante dans les paramètres — sans parcours du combattant dans les menus. Autre cas : « Pourquoi mon écran reste allumé dans ma poche ? » et l’assistant remonte des réglages pertinents (protection contre les touches accidentelles, etc.).

C’est un changement de philosophie : Bixby se positionne comme couche d’orchestration entre l’utilisateur et One UI, là où les assistants « classiques » renvoyaient souvent des instructions au lieu d’agir.

Le vrai plus de Bixby : l’intelligence Web intégrée… par Perplexity

La seconde nouveauté est presque plus politique que technique : Samsung confirme une capacité de recherche Web en temps réel dans Bixby, propulsée par Perplexity. Les résultats s’affichent dans l’interface de Bixby, sans bascule vers une app ou un navigateur.

Autrement dit, Samsung greffe à son assistant une dimension « moteur de réponses » : on pose une question, on obtient une réponse contextualisée et immédiate — un usage devenu standard depuis l’explosion des assistants IA, mais encore rarement intégré proprement au niveau système.

Disponibilité : la bêta de One UI 8,5 d’abord, extension ensuite

Samsung annonce que ces nouveautés arrivent d’abord via One UI 8.5 en beta sur certains marchés, avec une extension plus large ensuite. Dans les faits, la beta One UI 8.5 a déjà été observée sur la gamme Galaxy S25 dans plusieurs pays, avec des itérations successives.

Point à noter : Samsung rappelle que Bixby dépend d’un compte Samsung et que la disponibilité varie selon pays/langues (le français de France est bien listé).

Samsung s’éloigne-t-il de Google… ou se libère-t-il simplement ?

La tentation, c’est de lire Perplexity comme un « anti-Google ». Mais, la stratégie la plus probable est plus nuancée : Samsung veut reprendre la main sur l’expérience, pas forcément couper les ponts.

Google Gemini est très présent sur les Galaxy récents (et restera un partenaire clé pour Android). Mais, Samsung veut un agent système maison, profondément branché dans One UI, qui ne dépend pas des priorités de Google. Et pour le Web, Perplexity apporte un moteur de réponses « prêt à l’emploi », rapide à intégrer, et surtout différenciant face à l’écosystème Google.

En clair : Samsung ne remplace pas Google, il décompose l’assistant en briques (contrôle appareil/web/services) pour choisir les meilleurs outils — et garder le volant.

Le test décisif sera ailleurs : est-ce que cette nouvelle version de Bixby tient ses promesses sur trois points très concrets ?

Fiabilité (pas d’actions « à côté » dans les réglages), Latence (réponse rapide, même en contexte), Cohérence (ne pas créer un patchwork d’IA concurrentes dans le même téléphone).

Si Samsung réussit, Bixby pourrait enfin devenir ce qu’il aurait dû être depuis le début : le langage naturel de One UI, pas un bouton de plus.