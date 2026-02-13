Xiaomi 18 : Un rendu fuité dévoile un nouveau design carré plus minimaliste

À sept mois d’un lancement attendu en Chine (septembre, si Xiaomi reconduit son calendrier), le Xiaomi 18 commence déjà à exister… par l’image. Un rendu partagé par un blogueur tech chinois laisse entrevoir une rupture douce : un bloc photo carré, aux angles arrondis, plus minimaliste, qui s’éloigne des signatures circulaires récentes et se rapproche davantage de ce qu’on voit sur certains concurrents.

Problème : impossible, à ce stade, de valider l’authenticité du design. Donc on regarde, on analyse… et on garde une main sur le frein.

Un rendu qui « déplace » Xiaomi : carré, propre, et très Leica dans l’intention

Le visuel évoque un module photo carré avec trois capteurs disposés en triangle, un flash et une présence Leica discrète — un langage plus « calme », plus premium, presque « produit studio ». C’est cohérent avec une tendance du marché : lisser l’objet, simplifier la face arrière, et faire du bloc caméra un élément graphique plutôt qu’une déclaration.

Xiaomi a déjà beaucoup joué avec le design des blocs photo sur ses flagships récents, y compris sur la génération Xiaomi 17 (et ses modèles « Pro » très identifiables).

Les spécifications qui reviennent le plus

Côté technique, la fuite la plus structurante vient de Digital Chat Station, souvent bien informé sur les plans hardware chinois. Selon ses informations relayées par plusieurs médias :

l’écran passerait de 6,3 à 6,4 pouces sur le modèle standard,

sur le modèle standard, la puce viserait le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (avec une nuance : certaines sources évoquent l’absence d’une variante « Pro » du SoC sur le Xiaomi 18),

et surtout, toute la gamme Xiaomi 18 intégrerait un téléobjectif périscopique 200 Mpx — ce qui inclurait le Xiaomi 18 « tout court ».

Sur le papier, c’est un repositionnement intéressant : Xiaomi ne réserverait plus l’arme du zoom « très haute définition » aux seuls modèles Ultra/Max, mais l’installerait comme un standard de gamme.

Batterie : après les 7 000 mAh du Xiaomi 17, Xiaomi peut-il encore monter ?

Le Xiaomi 17 a justement été pensé comme une démonstration d’endurance, avec une batterie annoncée à 7 000 mAh (au moins sur certaines versions) — Xiaomi l’a revendiqué comme un point clé lors de la communication officielle.

La fuite autour du Xiaomi 18 reste prudente : l’idée d’un écran légèrement plus grand suggère « plus de place » en interne, donc potentiellement une batterie encore plus généreuse. Mais tant que Xiaomi n’a pas tranché (format, épaisseur, poids, dissipation), c’est le genre de spéculation qui peut se retourner : la place gagnée sert parfois… à la caméra, au refroidissement ou à la charge rapide.

Xiaomi semble vouloir un « compact » qui ne fait plus de compromis

Si ces fuites se confirment, le Xiaomi 18 pourrait devenir le modèle le plus révélateur de la stratégie Xiaomi 2026 avec un format encore maniable (6,4 pouces) mais plus « confort », un vrai zoom premium (périscope de 200 mégapixels), un SoC haut de gamme, et une ambition autonomie qui resterait une marque de fabrique.

Autrement dit : Xiaomi essaie de rendre le modèle standard suffisamment désirable pour ne pas pousser mécaniquement vers les Pro/Ultra — tout en conservant de l’espace au-dessus pour vendre plus cher.

Le design carré, lui, raconte une autre intention : rendre le téléphone plus immédiatement reconnaissable… sans le rendre bruyant.