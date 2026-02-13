YouTube arrive enfin sur Apple Vision Pro… mais l’option 8K serait réservée au modèle M5

Deux ans après le lancement du Vision Pro, l’absence d’une app YouTube « native » ressemblait à un trou béant dans la promesse du spatial computing. Google vient enfin de le combler : YouTube est désormais disponible sur visionOS.

Mais, la bonne nouvelle arrive avec une petite pique bien réelle pour les premiers acheteurs : l’option 8K serait réservée au Vision Pro équipé de la puce M5, tandis que le modèle d’origine resterait limité à un plafond inférieur.

YouTube : Une app officielle, enfin, après deux ans de « Safari seulement »

Jusqu’ici, regarder YouTube sur Vision Pro signifiait passer par le navigateur — fonctionnel, mais loin d’une expérience pensée pour l’interface spatiale. Entre-temps, un contournement avait existé : Juno, client tiers apprécié, avant d’être retiré de l’App Store (YouTube invoquant des problèmes de conformité aux règles de la plateforme).

L’app officielle change la donne : elle apporte une UI conçue pour visionOS, avec les fondamentaux YouTube (abonnements, historiques, playlists, Shorts) et la prise en charge de formats immersifs comme 360° et VR180.

8K pour les uns, 4K pour les autres

C’est le point qui risque de faire grincer des dents : d’après les premiers détails, la lecture 8K sur YouTube n’est proposée que sur le Vision Pro M5 — le modèle « refresh » annoncé par Apple à l’automne 2025 — tandis que le Vision Pro M2 resterait cantonné à une définition plus basse (souvent présentée comme 4K côté app).

Et c’est là que la polémique devient presque philosophique : le Vision Pro première génération est techniquement capable de lire des contenus très exigeants (Apple pousse d’ailleurs son format Apple Immersive Video), mais YouTube choisit manifestement de segmenter l’expérience — pour des raisons qui peuvent être aussi bien techniques (décodage, pipeline, performances soutenues) que produit (simplifier le support, limiter les coûts, éviter les edge cases).

Une victoire symbolique… et un rappel brutal de la réalité Vision Pro

L’arrivée de YouTube sur visionOS a une valeur symbolique énorme : elle enlève un argument facile aux sceptiques (« même YouTube n’y est pas »). Mais, l’asymétrie 8K entre M2 et M5 raconte autre chose : le Vision Pro vit déjà comme une plateforme à deux vitesses.

Pour Apple, le refresh M5 sert à relancer l’histoire (performances, confort, continuité logicielle). Pour Google, cette app est surtout un « rattrapage » stratégique : être présent là où se fabrique l’avenir des interfaces… sans promettre le même niveau d’investissement pour chaque génération.

Au final, YouTube arrive sur Vision Pro au moment où l’écosystème en avait le plus besoin — mais il arrive aussi avec une vérité pas très agréable : dans la XR premium, l’expérience n’est plus seulement une question de logiciel, c’est une question de révision matérielle.