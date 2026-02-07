fermer
Périphériques

DJI Osmo Pocket 4 : fuites, 6K, version Pro… et une offensive pensée pour le vertical

Périphériques par Yohann Poiron le DJI Osmo Pocket 4 Osmo Pocket 4 Pro
DJI Osmo Pocket 4 : fuites, 6K, version Pro… et une offensive pensée pour le vertical
DJI Osmo Pocket 4 : fuites, 6K, version Pro… et une offensive pensée pour le vertical

À mesure que les smartphones grignotent le terrain des caméras compactes, DJI n’a plus le luxe du simple rafraîchissement annuel. Si la Osmo Pocket 4 arrive comme le suggèrent plusieurs fuites, l’ambition est claire : reprendre l’avantage là où les créateurs souffrent vraiment — qualité vidéo en conditions difficiles, cadrage vertical natif, contrôles plus rapides, et (enfin) une solution crédible à la question du zoom.

Mais avant de s’emballer : tout ce qui suit reste au stade de rumeurs. Les sources s’appuient sur des documents et « leaks » plus ou moins solides, et DJI n’a rien officialisé.

Deux modèles en préparation : Osmo Pocket 4 « standard » et une Osmo Pocket 4 Pro plus ambitieuse

Plusieurs sites et fuites convergent vers une stratégie à deux variantes : une version standard, et une Osmo Pocket 4 Pro qui introduirait un changement majeur de philosophie (notamment via une approche « double capteur/double optique »).

La version Pro est régulièrement associée à une configuration à deux caméras (l’idée la plus crédible : deux focales distinctes — grand-angle + télé/zoom — plutôt qu’un simple « capteur bonus »).

Des contenus « leak » vont jusqu’à évoquer une Pocket 4P (nomenclature) dans des mentions liées à des documents FCC — à prendre avec prudence, mais cela explique pourquoi le thème « Pro » revient avec insistance.

Pourquoi DJI ferait ça ? Parce que la Pocket 3 a prouvé qu’il existe deux usages :

  1. ceux qui veulent une caméra « toujours sur soi » ultra simple,
  2. ceux qui veulent une mini-caméra « ciné » de poche, mais butent sur les limites (zoom, recadrage, polyvalence).

6K, 1 pouce, 10-bit : la Osmo Pocket 4 viserait le vrai confort de post-prod

La rumeur la plus « bankable » côté direction produit, c’est la montée en gamme vidéo : le 6K revient souvent dans les fuites — surtout comme levier de recadrage (vertical/horizontal) et de stabilisation sans sacrifier le détail.

Et, c’est cohérent avec la trajectoire DJI : la Osmo Pocket 3 a déjà fait un saut déterminant avec un capteur 1 pouce et le 4K/120 fps, tout en mettant en avant le profil D-Log M en 10 bits.

Si DJI conserve cette base (1 pouce) mais pousse la lecture capteur, le traitement et les profils couleur, le bénéfice est immédiat pour les créateurs :

  • marge de recadrage pour Shorts/TikTok/Reels sans que l’image « s’effondre »
  • look plus propre en basse lumière (moins de bruit, plus de tenue des couleurs)
  • étalonnage plus souple (10-bit/log) pour ceux qui travaillent vite mais propre

À noter : certaines rumeurs parlent aussi d’une « touche Hasselblad ». C’est séduisant sur le papier, mais moins vérifiable à ce stade (et souvent utilisé comme raccourci marketing par les sites de rumeurs).

Le vrai sujet : le vertical natif, ou comment DJI veut coller aux usages 2026

DJI a déjà compris le signal avec l’écran rotatif de la Pocket 3 : la création n’est plus « horizontal d’abord ». Là où la Osmo Pocket 4 pourrait franchir un cap, c’est en allant au-delà du simple confort de cadrage et en proposant du vertical natif plus « propre » (moins de crop, moins de compromis), surtout si le 6K est bien de la partie.

En clair : DJI chercherait à transformer une contrainte (le vertical) en workflow naturel, plutôt qu’en mode bricolage.

Stabilisation et tracking : l’évolution attendue, mais pas la plus décisive

Les fuites parlent d’une stabilisation renforcée et d’un tracking plus robuste. C’est presque inévitable : c’est l’ADN DJI, et c’est aussi là que la Osmo Pocket gagne ses points « wow » en magasin.

Cela dit, le vrai enjeu en 2026 n’est pas « stabiliser mieux » — c’est stabiliser + cadrer + s’adapter aux scènes réelles : marche, foule, faible lumière, contre-jour, changement d’orientation, et surtout moins d’interactions tactiles quand on filme.

Timing et prix : beaucoup de bruit, peu de certitudes

Sur le calendrier, on voit passer plusieurs scénarios : début 2026, parfois avril. La seule chose raisonnable à en tirer : la machine à rumeurs s’accélère, et l’on commence à voir des mentions de type certification/FCC dans certains relais.

Côté prix, même logique : certains parlent d’un ticket autour de 550–650 dollars pour la version standard et d’un palier supérieur pour la Pro. À ce stade, ce sont des estimations de positionnement, pas des informations fiables.

Le marché est clair : Insta360, Sony ZV, et une concurrence qui tente d’attraper le créneau « qualité + simplicité ». DJI, lui, a un avantage : le gimbal et la maîtrise du mouvement.

Si la Osmo Pocket 4 tient trois promesses — 6K utile, vertical pensé comme un format natif, Pro variant avec vraie polyvalence optique — alors DJI ne sort pas juste une caméra : il sort un workflow.

Et c’est souvent ça, la différence entre un gadget sympa… et un outil qui finit dans le sac tous les jours.

Tags : DJIOsmo Pocket 4Osmo Pocket 4 Pro
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer