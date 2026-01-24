DJI Osmo Pocket 4 : Le packaging fuite et confirme l’arrivée du double capteur

Quand des photos de packaging apparaissent, ce n’est plus une rumeur « de labo » : c’est souvent le signe qu’un produit a déjà commencé à circuler dans les tuyaux de distribution. C’est exactement ce qui se passe avec la Osmo Pocket 4 : des images de boîtes supposées officielles viennent de surgir, suggérant une sortie désormais proche — sans révolution, mais avec des ajustements très concrets pour les créateurs.

Les clichés partagés sur X par le leaker Igor Bogdanov montrent ce qui ressemble à des boîtes de vente finalisées de la Osmo Pocket 4, avec un visuel de produit qui conserve l’ADN Pocket : caméra stabilisée en haut, écran rotatif en bas, format de poche inchangé.

L’information recoupe un autre leak récent évoquant une liste d’inventaire/entrepôt avec plusieurs SKU et bundles, dont des kits « creator », et des mentions qui laissent entendre une étape déjà avancée côté logistique.

DJI Osmo Pocket 4 : des boutons enfin pensés pour le tournage « one hand »

Le détail le plus intéressant n’est pas le design global, mais les contrôles physiques. D’après ce que montre la boîte, DJI ajouterait près de la charnière un bouton dédié au zoom, et un bouton « C » personnalisable.

Sur une Pocket, ce n’est pas anecdotique : c’est typiquement ce qui sépare un produit « génial en théorie » d’un outil fluide en situation (marcher, vlogger, cadrer, changer de focale, basculer de mode… sans lâcher la caméra).

Pour l’instant, aucune spécification photo/vidéo n’est confirmée via ces fuites de packaging. Mais, l’hypothèse la plus raisonnable, c’est une évolution par itérations : DJI a déjà trouvé une formule très solide avec la Osmo Pocket 3 (capteur 1 pouce, écran 2 pouces rotatif, stabilisation mécanique 3 axes, 4K jusqu’à 120 fps).

Les rumeurs plus « spectaculaires » (double caméra, 8K, etc.) circulent depuis des mois dans des sources secondaires, mais elles ne sont pas corroborées par ces nouveaux indices. Tant qu’on n’a pas de fiche technique ou de documentation, le mieux est de rester sur l’essentiel : DJI semble surtout travailler l’ergonomie.

DJI vise la maturité — et prépare probablement un lancement rapide

La Pocket est devenue un outil de voyage et de vlog « sérieux », précisément parce qu’elle est simple : on sort, on filme, c’est stable. Le danger, pour DJI, serait de casser cette évidence. Le choix apparent d’un design très proche, enrichi de commandes plus directes, ressemble à une stratégie « pro » : moins de wow, plus de vitesse d’exécution.

Si les boîtes retail et les listings d’entrepôt de la Osmo Pocket 4 sont authentiques, la fenêtre d’annonce pourrait être courte. DJI n’a rien confirmé, mais le signal est clair : la Osmo Pocket 4 ne ressemble plus à un concept… il ressemble à un produit en route.