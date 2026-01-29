Accueil » Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : les prix européens auraient fuité (179 € / 249 €) avant le Unpacked

Samsung s’apprête visiblement à renouveler son duo d’écouteurs entièrement sans fil. Les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro viennent de refaire surface via plusieurs indices concordants (Samsung Members, certifications, fuites), avec un détail que le marché attend toujours : le prix. Et, la tendance serait plutôt rassurante pour l’Europe : pas de hausse tarifaire malgré une nouvelle génération annoncée comme « upgrade ».

Les traces s’accumulent : la présence des Galaxy Buds 4/Buds 4 Pro dans Samsung Members a déjà été repérée en Europe, un type de fuite qui, chez Samsung, précède souvent de peu l’officialisation.

Plusieurs articles évoquent aussi une série de certifications dans différents marchés, renforçant l’idée d’un lancement global « imminent ».

Et, côté timing, l’hypothèse la plus probable est celle d’une annonce autour du Galaxy Unpacked où la série Galaxy S26 est attendue fin février (des fuites convergent vers le 25 février 2026).

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : 179 € et 249 €

D’après une fuite attribuée à billbil-kun, reprise par plusieurs médias, Samsung viserait en Europe un lancement des Galaxy Buds 4 au prix de 179 €, tandis que les Galaxy Buds 4 Pro arriveront sur le marché au prix de 249 €.

Si ces prix se confirment, cela signifie que Samsung ne gonflerait pas les prix par rapport à la génération Galaxy Buds 3, malgré des améliorations attendues.

Le leak évoque un duo classique Black/White pour les deux modèles. Une teinte « Apricot » a bien été mentionnée dans des rumeurs précédentes — possiblement réservée au Pro — mais elle ne figure pas dans les informations tarifaires vues par billbil-kun, ce qui laisse plusieurs scénarios : exclusivité Samsung Store, disponibilité limitée selon régions, ou simple piste abandonnée.

Samsung joue la continuité, mais sur un marché devenu ultra compétitif

Ne pas augmenter les prix (si cela se confirme) est un signal stratégique : le segment premium des écouteurs sans fil est sous pression, entre les AirPods côté Apple, les offres agressives de Sony/Bose, et une concurrence Android très active. Samsung semble vouloir conserver une proposition lisible : Buds « standard » à 179 €, Buds « Pro » à 249 €, avec une montée en gamme sur l’expérience (design, fonctionnalités, intégration Galaxy) plutôt que par un repositionnement tarifaire.

Le vrai enjeu, en 2026, n’est plus seulement la qualité audio : ce sont les fonctions « intelligentes » (réduction de bruit adaptative, modes transparence plus naturels, latence, qualité d’appel, multipoint, intégration écosystème). Si Samsung maintient le prix, il lui faudra convaincre que les Galaxy Buds 4 Pro apportent un saut perceptible — pas juste une itération.