Accueil » Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Les nouveaux écouteurs Samsung certifiés avant le lancement

Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Les nouveaux écouteurs Samsung certifiés avant le lancement

Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Les nouveaux écouteurs Samsung certifiés avant le lancement

À quelques semaines d’un Galaxy Unpacked très attendu, Samsung commence à laisser des traces réglementaires nettes : les Galaxy Buds 4 (SM-R540) et Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640) viennent d’apparaître sur plusieurs bases de certification à travers le monde.

Ce genre de passage obligé (FCC, BIS, SIRIM, SGS) n’est pas une « fuite sexy », mais c’est souvent le meilleur indicateur qu’un produit est prêt à sortir.

Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Ce que confirment les certifications (et pourquoi c’est important)

Les dépôts repérés couvrent des marchés clés :

Malaisie (SIRIM), Inde (BIS), États-Unis (FCC), et des listings SGS qui documentent notamment les accessoires/boîtiers.

Les boîtiers de charge semblent déjà identifiés : EP-QR540 pour les Buds 4 et EP-QR640 pour les Buds 4 Pro.

Côté radio, les documents FCC indiquent au moins une prise en charge Bluetooth Classic + Bluetooth Low Energy (sans détailler la version exacte). ￼

À ce stade, pas de fiche technique complète : les certifications valident surtout la conformité (radio, sécurité), pas les promesses audio.

Plusieurs sources recoupent une fenêtre « début 2026 » et l’idée d’une annonce en même temps que la série Galaxy S26, lors du premier Unpacked de l’année. Une fuite calendrier situe l’événement autour du 25 février 2026 (selon les marchés, les dates peuvent bouger).

À quoi s’attendre : l’héritage des Buds 3 Pro comme point de départ

Pour comprendre ce que Samsung pourrait faire, il faut regarder la base actuelle. Les Galaxy Buds 3 Pro mettent déjà la barre haut sur l’écosystème Galaxy :

24-bit/96 kHz via le Samsung Seamless Codec (SSC) (selon pays/marketings)

prise en charge Bluetooth LE Audio/LC3/Auracast (selon fiches produit et bases spécialisées)

un pack « confort + ANC adaptatif + microphones multiples » (Samsung met en avant jusqu’à 6 micros sur la génération actuelle, selon régions).

Donc, si les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro arrivent, l’attente « logique » du marché, c’est une meilleure autonomie (buds + boîtier), un ANC plus efficace et plus stable en extérieur, des microphones/réduction du bruit en appel améliorés, et potentiellement des fonctions « Galaxy AI » plus visibles (traduction/interprétation, adaptation contextuelle), mais là on parle encore de spéculations.

Samsung devra éviter l’écueil classique : un modèle standard trop proche du Pro, ou un Pro trop cher sans saut perceptible. Les certifications montrent surtout que deux produits distincts existent et que le pipeline mondial est enclenché.