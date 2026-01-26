Accueil » Samsung Galaxy S26 : Le stockage de base doublé à 256 Go, mais à quel prix ?

À un mois (environ) d’un lancement qui se précise, le Galaxy S26 commence déjà à raconter une histoire très 2026 : plus de stockage « de base », oui — mais peut-être aussi un nouveau palier de prix en embuscade.

D’après un rapport repris par plusieurs médias, une liste d’un revendeur finlandais suggère que le Galaxy S26 démarrerait en 256 Go, là où le Galaxy S25 démarrait en 128 Go.

256 Go pour le modèle de base, et une gamme qui se « recalibre »

Si la fuite se confirme, Samsung alignerait enfin l’entrée de gamme sur ce que beaucoup considèrent comme le minimum confortable en 2026 (photos 4K, apps lourdes, jeux, IA locale). La rumeur parle aussi d’une structure plus simple :

Galaxy S26/S26+ : 256 Go et 512 Go

Galaxy S26 Ultra : 256 Go, 512 Go et 1 To

Le mouvement est cohérent : Samsung avait déjà été pressé de retirer le 128 Go plus tôt… sans le faire. Cette fois, le signal du retail européen est plus direct.

Le piège possible : upgrade « pro-consumer »… ou hausse de départ déguisée ?

Là où ça devient intéressant, c’est la lecture stratégique. Aujourd’hui, le Galaxy S25 de 128 Go a un prix d’appel plus bas que sa version 256 Go : si Samsung supprime le 128 Go, deux options se dessinent.

Option A (bonne nouvelle) : le 256 Go remplace le 128 Go au même prix (rare, mais possible).

Option B (plus probable) : le 256 Go devient le nouveau point d’entrée et le prix d’entrée monte.

Ce scénario B collerait à un contexte plus large : la pression sur la mémoire (DRAM/NAND) et la priorité donnée aux segments plus rentables. Reuters rapportait récemment des avertissements sur une hausse marquée des prix de la mémoire, portée par la demande IA et des arbitrages de production.

Et côté NAND, des analyses évoquent des réductions de production chez Samsung et SK hynix, ce qui, mécaniquement, peut peser sur les coûts.

En clair : plus de stockage, oui… mais potentiellement moins de marge de manœuvre sur les tarifs.

Couleurs : une fuite qui « simplifie » la palette ?

Le même bruit de couloir évoque quatre coloris communs (Black, White, Sky Blue, Cobalt Violet) pour l’ensemble de la gamme, sans mention de certaines finitions Ultra évoquées ailleurs (ex. Silver Shadow, Pink Gold). À ce stade, c’est typiquement le genre de détail qui varie selon les marchés et les canaux (boutique Samsung vs revendeurs).

Qi 2 en renfort, et un lancement qui se précise

En parallèle, Samsung préparerait des accessoires Qi2 (dont une batterie magnétique), signe que l’écosystème « aimanté » est en train de devenir un argument de gamme, pas juste un bonus. Et, côté calendrier, plusieurs fuites convergent vers une annonce fin février 2026 (avec une sortie début mars selon les régions).

Le point décisif, ce n’est pas « 256 Go ou pas » — c’est le prix officiel. Si Samsung garde un prix d’appel agressif, l’abandon du 128 Go deviendra un vrai upgrade. Si le ticket d’entrée grimpe, l’upgrade aura un goût de réalignement premium.

Dans tous les cas, le message est clair : en 2026, le stockage n’est plus un simple chiffre sur une fiche produit. C’est un levier de stratégie… et, parfois, un levier de marge.