Samsung Galaxy Wide Fold : 1 million d’unités prévues pour contrer l’iPhone Fold

Samsung aurait décidé d’accélérer sur un nouveau pliable « grand format » — et, cette fois, pas en mode vitrine. D’après un rapport relayé en Corée, la marque viserait une production initiale d’environ 1 million d’unités pour son mystérieux « Galaxy Wide Fold » attendu en 2026.

Galaxy Wide Fold : Un troisième pliable pour 2026, pensé « large »

Le scénario évoqué depuis plusieurs semaines se précise : Samsung préparerait trois smartphones pliables en 2026 — les classiques Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, plus un troisième modèle au format différent, plus « passeport » que « livre ».

L’intérêt du Galaxy Wide Fold est ailleurs : une surface plus carrée, proche de l’expérience tablette, censée rendre la lecture, la retouche, le multitâche et la productivité plus naturels que sur le format très allongé des Fold actuels. Nous avons entendu des tailles d’écran qui feraient écho aux rumeurs côté Apple : environ 5,4 pouces fermé et 7,6 pouces ouvert, avec une proportion 4:3.

Pourquoi « un million » est un signal fort

Un million d’unités, à l’échelle du smartphone, ce n’est pas gigantesque. Mais pour un nouveau form factor (donc plus risqué), c’est un marqueur : Samsung ne testerait pas seulement le marché, elle parierait sur une disponibilité réellement internationale.

Le même papier cité par The Verge parle d’une ambition plus structurée que les « séries limitées » qu’on voit souvent sur les formats expérimentaux. Et, c’est là que le calendrier devient intéressant : Samsung aurait une fenêtre pour prendre la lumière avant Apple, dont le pliable est régulièrement annoncé pour septembre 2026, dans l’orbite de la famille iPhone 18.

L’enjeu réel : gagner la bataille du « format tablette » avant Apple

Ce Galaxy Wide Fold ressemble à une réponse anticipée à un iPhone Fold qui, selon plusieurs analystes, adopterait lui aussi un format plus trapu, davantage « mini-tablette » que grand smartphone.

Si Samsung dégaine en premier, l’objectif n’est pas seulement de vendre : c’est de fixer la grammaire du produit (ratio, usages, UX, accessoires) avant qu’Apple ne fasse, comme souvent, une entrée tardive mais extrêmement bruyante.

Et dans ce jeu-là, le format 4:3 a un double tranchant. Oui, il peut transformer un pliable en outil crédible pour lire, annoter, bosser, mais, il n’est pas idéal pour la vidéo (barres noires plus fréquentes), donc tout dépendra de la manière dont Samsung scénarise l’appareil… et de la qualité de l’expérience logicielle.

Ce qu’il faut surveiller maintenant

Avant de s’emballer, il manque encore les pièces qui font une vraie « fiche produit » : prix, épaisseur, poids, autonomie, disponibilité pays par pays. Mais, trois indicateurs seront décisifs :

Le calendrier : lancement en été (avec les Fold/Flip) ou événement à part. La différenciation : stylet, multitâche, usage « mini-tablette » (Samsung a déjà des fuites autour d’un retour du S Pen sur un format plus large). La stratégie de volume : si le « 1 million » tient, c’est que la chaîne d’approvisionnement suit — et que Samsung n’y voit pas un gadget.

Samsung a déjà l’expérience industrielle des pliables. Ce Galaxy Wide Fold, lui, ressemble surtout à une manœuvre stratégique : occuper le territoire du pliable-tablette avant que l’iPhone Fold ne vienne le revendiquer.