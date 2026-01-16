Accueil » iPhone Fold : 7,8 pouces, puce A20 Pro et Touch ID pour le premier pliable d’Apple

iPhone Fold : 7,8 pouces, puce A20 Pro et Touch ID pour le premier pliable d’Apple

iPhone Fold : 7,8 pouces, puce A20 Pro et Touch ID pour le premier pliable d'Apple

Après des années de rumeurs fantômes, l’iPhone Fold prend une forme plus concrète : tailles d’écrans, biométrie, modem, puce… Une nouvelle salve d’informations attribuée à Jeff Pu dessine un premier foldable Apple attendu à l’automne 2026, lancé aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

Et oui, sur le papier, Apple ne cherche toujours pas à gagner à la calculatrice.

Un iPhone Fold de 7,8 pouces/5,3 pouces pensé comme un iPad de poche

La fiche évoquée est plus détaillée que d’habitude :

Écran interne 7,8 pouces

Écran externe 5,3 pouces

Apple A20 Pro (gravure N2 souvent citée pour cette génération)

C2 modem + puce réseau N2

12 Go de RAM

Double caméra arrière 48 + 48 mégapixels

Deux caméras frontales 18 mégapixels (interne + cover)

Touch ID (probablement sur le bouton latéral)

Châssis titane + aluminium

Les tailles 7,8 pouces/5,3 pouces reviennent aussi chez des sources plus « institutionnelles » côté rumeurs, et s’alignent avec l’idée d’un format proche du 4:3, très « iPad » dans l’âme.

Touch ID à la place de Face ID : compromis ou choix rationnel ?

C’est la ligne qui divise : pas de Face ID. Mais d’un point de vue industriel, Touch ID sur la tranche est une solution logique sur un pliable : contraintes d’espace, épaisseur, complexité du module TrueDepth, et potentiels arbitrages de fiabilité au lancement. Plusieurs publications récentes visualisent d’ailleurs ce scénario « Touch ID latéral ».

En clair : Apple pourrait préférer une biométrie « simple, robuste » plutôt qu’un Face ID miniaturisé qui compliquerait l’empilement interne d’un produit déjà complexe.

L’endroit où Apple pourrait volontairement « ne pas tout mettre »

Deux capteurs arrière seulement, face aux triples modules de certains smartphones pliables, ça sonne chiche. Mais, Apple a déjà montré qu’il préfère parfois moins de modules, mieux exploités, surtout si le pipeline photo/vidéo et la stabilisation sont au rendez-vous.

La vraie question est ailleurs : à plus de 2 000 dollars (fourchettes régulièrement évoquées pour un premier iPhone Fold), la tolérance du public à un « double capteur » pourrait être faible, même si les résultats sont excellents.

La même source attribue aux iPhone 18 Pro/Pro Max :

6,3 pouces (Pro) et 6,9 pouces (Pro Max)

A20 Pro, N2, C2, 12 Go RAM

Triple caméra 48 + 48 + 48 MP

Face ID avec Dynamic Island plus petite

Construction indiquée comme aluminium dans ce rapport précis

C’est le scénario « Apple classique » : continuité visuelle, perfectionnement par petites touches, et une fiche technique taillée pour pousser les usages IA (RAM, modem, efficacité énergétique) sans vous demander de changer de catégorie de produit.

Est-ce « le foldable game-changer » ?

Si l’on juge uniquement la liste des specs : pas forcément. Si l’on juge ce qu’Apple sait faire quand il arrive tard sur un segment : c’est là que ça devient intéressant.

Le « game-changer » d’Apple, historiquement, ce n’est pas la première génération la plus spectaculaire. C’est la première génération qui fait oublier la technologie : pli mieux géré (voire « crease-free », selon d’autres rumeurs), app continuity pensée pour deux écrans, bascule instantanée des usages, autonomie maîtrisée, apps optimisées comme si l’objet avait toujours existé.

Mais, il y a une ombre au tableau : Apple a déjà repoussé le smartphone pliable plusieurs fois dans les rumeurs, et un glissement vers 2027 resterait plausible si la firme estime le produit imparfait.

Au fond, la vraie promesse n’est pas « 7,8 pouces ». C’est : un iPhone qui se plie sans vous obliger à faire des concessions d’iPhone.