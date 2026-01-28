Strava & Komoot : La navigation hors ligne arrive enfin sur Apple Watch

Pendant des années, l’Apple Watch Ultra a vendu un rêve d’autonomie… avec un astérisque : dès qu’il fallait suivre un itinéraire, l’iPhone revenait dans l’équation. Cette semaine, deux applications majeures du sport outdoor — Strava et Komoot — corrigent enfin ce point noir avec l’arrivée des cartes hors ligne sur Apple Watch.

Et, pour beaucoup, c’est le genre de mise à jour qui transforme une montre « très bien » en montre « suffisante ».

Un irritant historique, enfin traité

Le problème était simple : enregistrer une sortie au poignet, oui — mais naviguer sans téléphone, rarement de façon satisfaisante. Les utilisateurs devaient jongler entre apps, ou payer des solutions spécialisées, quand les montres Garmin proposaient déjà un « tout-en-un » plus fluide. Résultat : l’Apple Watch restait brillante… mais pas totalement libérée.

Avec les cartes hors ligne, Strava et Komoot remettent une pièce dans la machine : itinéraires visibles au poignet, sans iPhone. Un changement qui parle autant aux coureurs du dimanche qu’aux cyclistes qui partent « léger », ou aux randonneurs qui préfèrent la montre au smartphone dans la poche.

Strava & Komoot : Deux approches, deux philosophies

Strava : l’option « minimaliste », mais verrouillée derrière l’abonnement

Strava réserve les cartes hors ligne à ses abonnés (11,99 euros/mois ou 79,99 euros/an, hors taxes). Dans l’état actuel, l’implémentation est jugée assez basique : utile pour visualiser et suivre une route, mais sans guidage virage par virage.

Traduction : c’est un gros pas pour l’ergonomie Strava sur Apple Watch — mais pas encore la promesse « navigation complète » que certains attendent.

Komoot : gratuit, plus « outdoor », avec navigation

Komoot, lui, joue une partition très différente : cartes hors ligne gratuites sur Apple Watch (avec éventuellement l’achat de régions supplémentaires selon votre usage) et surtout navigation turn-by-turn intégrée.

La marque assume une ambition claire : rendre l’app Apple Watch autonome pour permettre de laisser le téléphone à la maison — ou au moins au fond du sac.

Apple grignote l’avantage Garmin… par l’écosystème

Ce qui se joue ici dépasse deux mises à jour d’apps. C’est une bataille de rituels. Garmin domine parce que tout est pensé « sport + navigation » dans un seul flux. Apple domine quant à elle parce que tout est pensé « montre + services + apps » dans un écosystème. En ajoutant l’offline sur Apple Watch, Strava et Komoot réduisent la friction la plus pénible du quotidien : « je pars courir, je veux suivre une trace, mais je ne veux pas porter mon iPhone ». Et l’Apple Watch Ultra retrouve sa promesse initiale : la liberté, pas l’accessoire.

Reste une nuance décisive : la qualité de la navigation. À court terme, Komoot a l’avantage fonctionnel (guidage). Strava a l’avantage d’usage (beaucoup de sportifs vivent déjà « dans » Strava), mais son approche actuelle donne l’impression d’une première marche — pas du sommet.

Ce que ça change pour vous, concrètement

Si vous êtes abonné Strava, c’est un confort immédiat : vos sorties et vos routes restent dans votre app de référence. Si vous voulez de la navigation au poignet sans payer d’abonnement, Komoot devient l’option la plus évidente (surtout en rando/vélo). Enfin, si vous cherchez une alternative « ultra-complète » façon Garmin (rerouting, fonctions avancées), il faudra surveiller les prochaines itérations : Komoot promet déjà des améliorations, comme l’auto-reroutage.

Une chose est sûre : la « montre sans iPhone » n’est plus un slogan. Elle devient enfin une habitude.