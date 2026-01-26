Windows 11 : Paint et Bloc-notes reçoivent une dose massive d’IA Copilot

Il y a quelque chose de presque paradoxal à voir Paint et Bloc-notes — deux icônes minimalistes — devenir des vitrines d’IA. Pourtant, c’est exactement ce que Microsoft est en train de faire : une nouvelle vague de fonctions « Copilot » arrive pour les Windows Insiders (Canary et Dev) sur Windows 11, avec des ajouts qui oscillent entre le très pratique… et l’étrangement spécifique.

Paint : « Coloring book », ou la génération instantanée de pages à colorier

Dans Paint 11.2512.191.0, Microsoft introduit une option appelée « Coloring book » accessible via le menu Copilot : vous décrivez une scène (« un chat tout doux sur un donut »), et Paint génère quatre variations en noir et blanc prêtes à être coloriées ou imprimées.

Détail important : la fonction est réservée aux Copilot+ PC (donc aux machines dotées d’un NPU et répondant aux exigences matérielles de la gamme). Ce n’est pas qu’un gadget créatif : c’est aussi un marqueur de segmentation, une manière de rendre le label « Copilot+ » tangible dans l’usage quotidien.

Paint gagne aussi un outil plus « terre à terre » et franchement bienvenu : un curseur de tolérance de remplissage, pour contrôler plus finement la manière dont l’outil pot de peinture « déborde » — et celui-ci n’est pas limité aux Copilot+ PC.

Bloc-notes : résultats IA en streaming, Markdown mieux géré, et une vraie ambition d’éditeur léger

Sur Bloc-notes 11.2512.10.0, Microsoft améliore surtout l’expérience des fonctions IA déjà présentes : Écrire, réécrire, résumer affichent désormais des résultats en streaming, ce qui réduit la latence perçue et permet de prévisualiser plus vite le texte généré, qu’il soit produit localement ou dans le cloud.

Et comme souvent avec l’IA Windows : l’usage de ces fonctions nécessite de se connecter avec un compte Microsoft.

Bloc-notes s’offre en parallèle une montée en gamme plus « dev-friendly » : support Markdown élargi (dont barré et listes imbriquées) et une nouvelle welcome experience qui met en avant les nouveautés.

Pourquoi Microsoft fait ça, maintenant ?

Ce mouvement raconte trois choses :

Windows comme vitrine IA : Microsoft veut que l’IA ne soit pas « une app », mais une couche transversale — et quoi de plus symbolique que de toucher les apps les plus universelles de Windows ?

Copilot+ PC comme produit, pas seulement comme label : « Coloring book » est un exemple parfait de fonctionnalité qui sert autant l’utilisateur… que le marketing matériel.

Un Windows à plusieurs vitesses : certaines nouveautés sont pour tout le monde (tolérance de remplissage), d’autres pour les comptes connectés (IA Notepad), d’autres encore pour Copilot+ PC seulement (Coloring book). C’est une stratégie assumée, mais elle risque aussi de rendre l’expérience moins lisible pour le grand public — et plus compliquée pour les entreprises.

En clair, Microsoft teste des usages. Certains seront éphémères, d’autres deviendront des standards. Mais la direction est nette : même les apps « simples » doivent désormais prouver qu’elles peuvent être augmentées par l’IA.