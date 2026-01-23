Accueil » iPhone 18 Pro : La Dynamic Island va rétrécir de 35 % pour libérer l’écran

La Dynamic Island est l’un de ces détails qu’on finit par voir des dizaines de fois par jour — et qu’on ne peut plus ignorer une fois qu’on l’a remarquée. Selon une nouvelle fuite, Apple préparerait justement un changement mesurable : une Dynamic Island nettement plus étroite sur les iPhone 18 Pro, assez pour transformer un élément visuel « central » en simple arrière-plan.

Ice Universe avance un chiffre précis : la largeur de la découpe passerait de 20,76 mm à 13,49 mm sur iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, soit environ 35 % de réduction. C’est rare, parce que la plupart des rumeurs se contentent d’un « plus petit » vague.

MacRumors reprend l’information et parle d’un îlot « environ 35 % plus étroit », avec une maquette pour illustrer la nouvelle proportion.

Pourquoi ça compte : ce n’est pas du « spec », c’est de la perception

Une Dynamic Island plus fine n’ajoute pas forcément beaucoup de surface d’affichage utilisable, mais elle change la lecture du haut d’écran : dans les apps blanches, les pages Web, les photos claires — là où la le bloc attire l’œil —, la « Dynamic Island » deviendrait moins présente.

Et, Apple pourrait devoir ajuster ses animations : Live Activities et les micro-interactions de la Dynamic Island ont été dessinées autour d’un certain gabarit. Si l’empreinte matérielle se réduit, l’UI peut se resserrer, se simplifier… ou au contraire « déborder » plus souvent pour rester lisible.

La mesure… et l’architecture Face ID

Le point faible de la source est aussi évident que critique : on ne sait pas sur quoi se basent ces mesures (prototype, schémas de composants, fichiers CAD, ou simple estimation). Plusieurs questions restent en suspens : méthode de mesure, hauteur de la découpe, et proximité avec le hardware final.

Autre contexte important : plusieurs fuites récentes évoquent une transition vers un Face ID partiellement sous l’écran, ce qui permettrait de réduire la découpe sans la supprimer totalement.

L’état du dossier : des leakers se contredisent, mais un point converge

Ces derniers jours, la rumeur iPhone 18 Pro a été agitée par des versions contradictoires (poinçon, disparition complète de la Dynamic Island, etc.). Plusieurs sources s’opposent, mais la thèse la plus « stable » reste celle d’une Dynamic Island maintenue, mais réduite.

Si la largeur de 13,49 mm est reprise par d’autres fuites étayées (composants, schémas, supply chain), on passera d’un joli chiffre à une info crédible. En attendant, c’est une donnée à surveiller — pas une raison d’acheter (ou de repousser) un iPhone.