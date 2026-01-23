Accueil » OnePlus 15T : Un monstre compact de 6,3 pouces avec une batterie de 7 500 mAh ?

Le smartphone « compact » n’a jamais autant ressemblé à un luxe. OnePlus semble pourtant vouloir persister, avec un OnePlus 15T attendu en Chine dans les prochaines semaines. Et si l’on en croit les fuites les plus récentes, la marque ne se contenterait pas d’une simple refonte : elle préparerait un petit flagship… qui joue la démesure sur la puissance et l’endurance.

L’an dernier, le OnePlus 13T a marqué les esprits avec une recette rare : un format compact et une batterie très généreuse (6 260 mAh), le tout porté par un SoC haut de gamme — mais avec une disponibilité limitée (pas de lancement US/Europe).

Le OnePlus 15T s’inscrirait dans cette logique : un modèle « T » pensé pour ceux qui veulent un téléphone maniable sans renoncer aux specs premium.

OnePlus 15T : écran 6,32 pouces 1.5K et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 15T conserverait un gabarit compact avec un écran plat de 6,32 pouces en 1,5K — typiquement une dalle OLED 120 Hz (voire plus), même si la fréquence exacte n’est pas confirmée.

Sous le capot, l’ambition grimperait d’un cran avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (à ce stade, ce n’est une fuite, pas une annonce OnePlus). ￼

Toujours selon la fuite, OnePlus opterait pour une configuration arrière double de 50 mégapixels : un capteur principal + un téléobjectif (un choix cohérent pour un compact premium, plus « utile » qu’un ultra grand-angle moyen). À l’avant, on évoque une caméra de 16 mégapixels.

Batterie et charge : le vrai coup de pression sur le marché du compact

C’est là que le OnePlus 15T pourrait frapper fort. Plusieurs rumeurs évoquent une batterie pouvant grimper jusqu’à 7 500 mAh — un chiffre spectaculaire pour un format de 6,3 pouces, rendu plausible par l’adoption croissante de batteries silicon-carbon (déjà un atout du 13T).

Côté recharge, une certification chinoise 3C repérée sur un appareil supposé être le OnePlus 15T (modèle PLZ110, attribution encore non officielle) suggère un bloc 100 W, ce qui laisse penser à une charge filaire d’au moins 100 W.

Attention : sur la recharge sans fil, les sources se contredisent (certaines l’évoquent, d’autres avancent l’inverse). À ce stade, impossible d’être catégorique.

Un compact qui n’accepte plus les compromis

Le 15T, s’il confirme cette fiche technique, raconte une évolution intéressante : le compact n’est plus une version « moins » de la gamme, c’est une autre définition du premium — centrée sur la prise en main, mais sans concession sur la plateforme, la photo « utile » et l’endurance.

Reste la question la plus stratégique : la disponibilité. OnePlus a déjà montré qu’un compact pouvait rester régional (13T hors US/Europe). Si le OnePlus 15T suit la même trajectoire, il fera rêver… sans forcément bouleverser le marché mondial.

Enfin, le calendrier : une annonce en Chine mi-mars 2026 est évoquée par des fuites, mais cela reste à confirmer. Si OnePlus joue juste, le 15T pourrait devenir l’un des rares « petits » téléphones capables de rivaliser frontalement avec les Ultra — non pas sur la taille, mais sur l’ambition.