OPPO Find X9 Ultra : Le monstre photo aux deux capteurs 200 mégapixels se dévoile

On pensait avoir tout vu en matière de smartphones photographiques. Puis OPPO laisse fuiter (presque sans le vouloir) un Find X9 Ultra en pleine séance de prise de vue, accroché à son kit d’image.

Le message est limpide : en 2026, le flagship ne veut plus seulement bien photographier — il veut ressembler à un appareil photo.

Le OPPO Find X9 Ultra se montre enfin, et ce n’est pas timide

Des images publiées par SmartPrix donnent un aperçu plus net du Find X9 Ultra, notamment en noir et en finition bi-ton noir/argent, avec une autre couleur orange évoquée. OPPO préparerait aussi des variantes mélangeant verre, métal et simili cuir, renforçant l’idée d’un objet « lifestyle photo » plutôt qu’un simple rectangle premium.

Le dos à deux zones saute aux yeux, mais c’est surtout la mise en scène — le téléphone utilisé avec un kit d’imagerie — qui raconte l’intention : OPPO veut faire du Find X9 Ultra une plateforme photo, pas un smartphone « avec de bonnes caméras ». Le module photo est… démesuré. Un cercle qui prend presque toute la largeur, et une portion massive du dos. C’est un parti pris : rendre la photo impossible à ignorer, comme un badge « Ultra ».

Ce choix est aussi fonctionnel : une optique périscopique 10× et des capteurs 200 mégapixels, ça demande de la place — et Oppo préfère l’assumer visuellement plutôt que de le camoufler.

Deux capteur de 200 mégapixels, un « kit » zoom, et une grosse batterie

À ce stade, tout est à prendre comme fuite. Mais plusieurs sources s’accordent sur une configuration photo très ambitieuse :

Capteur principal de 200 mégapixels (Sony LYT-901) avec grande ouverture (f/1.5 évoqué)

Ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung JN5 mentionné)

Deux téléobjectifs : 200 mégapixels (OmniVision) avec zoom optique 3× 50 mégapixels (Sony LYT-600) avec zoom optique 10×

Un téléconvertisseur/extender 300 mm via le kit photo, présenté comme permettant d’atteindre 13,2× en « optique » selon certaines formulations de fuites — à lire comme une promesse marketing potentielle autour d’une chaîne optique/recadrage, tant que ce n’est pas détaillé officiellement.

Et pour le reste du smartphone :

Écran 6,82 pouces 2K AMOLED plat à 120 Hz.

Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Batterie annoncée autour de 7 300 mAh.

ColorOS 16 basé sur Android 16 évoqué dans les leaks.

OPPO cherche l’effet « appareil photo », pas juste la meilleure note DxO

Ce Find X9 Ultra s’inscrit dans une tendance claire : la photo mobile se « professionalise » à nouveau, non pas via un capteur de plus, mais via une expérience. Après les kits photo façon Xiaomi, OPPO pousse plus loin l’idée d’un smartphone qui devient un système — avec accessoires, focales longues, et une esthétique bi-matière qui rappelle les boîtiers.

Le pari est stratégique :

Différenciation : à l’heure où les slabs premium se ressemblent, un dos bi-ton + un module circulaire géant, ça crée une identité instantanée

Téléphoto comme champ de bataille : 2026 est l’ère du zoom « utile » (sport, scène, voyage), et OPPO semble vouloir dominer cette narration

L’IA ne suffit plus : tout le monde a des algorithmes. L’avantage se joue aussi sur l’optique, la stabilisation et la cohérence d’ensemble

Reste la question décisive : la disponibilité mondiale. Les Ultra photo de OPPO n’ont pas toujours eu une distribution large selon les marchés, et l’équation prix/volumes peut vite limiter l’impact hors Chine.

Tant que la marque n’a pas officialisé calendrier et régions, ce Find X9 Ultra est surtout une promesse… très photogénique.