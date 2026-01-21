Samsung Galaxy S26 : L’accessoire qui confirme enfin la recharge magnétique Qi2

À mesure que le lancement du Galaxy S26 se rapproche, Samsung laisse échapper un indice très concret — et beaucoup plus parlant qu’une ligne sur une fiche technique : un accessoire officiel magnétique Qi2, pensé pour « claquer » sur le dos du téléphone.

Autrement dit, Samsung serait sur le point d’abandonner l’entre-deux des modèles « Qi2 Ready » (qui nécessitent une coque aimantée) pour passer à une compatibilité Qi2 native, à la manière de l’iPhone depuis 2020.

Galaxy S26 : De « Qi2 Ready » à Qi2 tout court

Jusqu’ici, Samsung a joué une partition prudente : les récents Galaxy étaient souvent annoncés comme « Qi2 Ready », c’est-à-dire compatibles Qi2 si vous ajoutez une coque intégrant l’anneau magnétique. Voici le problème : sans aimants intégrés, vous retombez sur de la charge sans fil classique, moins pratique et moins « utile pour les accessoires ».

La nouveauté, c’est qu’un accessoire magnétique de première partie (donc conçu par Samsung) commence à apparaître dans des fuites détaillées — et ce type de produit n’a de sens « grand public » que si les smartphones alignent enfin la promesse côté matériel.

« EB-U2500 Magnetic Wireless Charging Powerbank » (5 000 mAh)

Plusieurs sources, dont WinFuture, évoquent une batterie externe Samsung portant le numéro EB-U2500, présentée comme une batterie externe magnétique Qi2 destinée à la gamme Galaxy S26.

Ce qu’on en retient :

Capacité : 5 000 mAh

Charge sans fil : jusqu’à 15 W (logique avec Qi2 « standard »)

Charge filaire : jusqu’à 20 W (selon les fuites)

Entrée max : jusqu’à 25 W pour recharger la power bank

Béquille intégrée

Prix évoqué en Allemagne : 59,90 €

Sur le plan technique, la limite 15 W colle à la promesse historique de Qi2 : le Wireless Power Consortium rappelle que Qi2 apporte une charge 15 W avec alignement magnétique (MPP) pour améliorer efficacité et confort.

Pourquoi cet accessoire « confirme » (presque) le Qi2 natif sur la série Galaxy S26 ?

Le raisonnement est simple : une batterie externe magnétique officielle, vendue comme compagnon direct du Galaxy S26, démocratise l’usage sans imposer la friction d’une coque spécifique. C’est précisément ce qui manque aujourd’hui à l’écosystème Samsung, et c’est ce que l’iPhone a popularisé avec MagSafe (et que Qi2 a ensuite « standardisé » via le profil magnétique).

D’ailleurs, des précédentes fuites plaçaient déjà le produit dans la base Qi2 du WPC, et parlaient d’une première vraie « batterie externe » magnétique Samsung, pensée pour contourner les soucis d’alignement liés aux modules photo proéminents.

Samsung joue la carte de l’écosystème (et de l’évidence)

L’intérêt du Qi2 n’est pas « 15 W vs 15 W ». Il est dans l’évidence d’usage : la batterie se centre toute seule, les accessoires restent en place, l’expérience devient prévisible (moins de chauffe liée au mauvais alignement), et surtout : un marché d’accessoires « type MagSafe » devient vraiment pertinent sur Android.

Samsung n’avait pas besoin de Qi2 pour faire de la charge sans fil. Il avait besoin de Qi2 pour rendre la charge sans fil désirable.

Même si ces fuites sont cohérentes et sourcées, il reste trois points à vérifier le jour J :

Qi2 natif sur quels modèles ? (toute la gamme S26 ou seulement certains) Qi2 « 15 W » ou Qi2 25W ? Le WPC mentionne désormais une évolution « Qi2 25W », mais les fuites actuelles restent sur 15 W. La disponibilité réelle (Europe/US) et le positionnement prix face aux accessoires tiers.

Si Samsung confirme Qi2 natif, ce sera l’une des améliorations les plus « quotidiennes » du Galaxy S26 — et paradoxalement l’une des plus importantes pour fidéliser.