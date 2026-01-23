Accueil » Pénurie de RAM et IA : Faut-il encore acheter un PC en 2026 ?

Pendant que les smartphones de fin 2025 semblaient encore « tenir » leurs prix, la hausse des coûts de la mémoire commence à se voir là où elle fait le plus mal : sur les configurations PC qui vivent (littéralement) de RAM et de SSD.

En Corée du Sud, Samsung et LG affichent déjà des hausses nettes sur leurs nouveaux portables — et le message est limpide : en 2026, l’« upgrade » va souvent ressembler à une taxe mémoire.

Le signal Samsung : Galaxy Book 6 Pro plus cher, et pas seulement à cause d’Intel

En Corée, plusieurs médias locaux évoquent un Galaxy Book 6 Pro (16 pouces) lancé autour de 3,41 millions de wons (et davantage selon les configurations), là où le Book5 Pro équivalent tournait significativement plus bas. Un papier de Seoul Economic Daily parle d’un écart dépassant un million de wons sur une comparaison de modèles « phare » (16 Go/512 Go/16 pouces), et d’une hausse annuelle pouvant grimper vers ~39 % selon la grille considérée.

Samsung, de son côté, met évidemment en avant les évolutions de produit (design, autonomie, charge rapide, etc.) dans sa communication officielle sur la gamme Galaxy Book 6.

Mais, la lecture « industrie » est ailleurs : la mémoire est redevenue un facteur prix dominant. Et quand le fabricant qui vend des laptops et produit de la mémoire commence à afficher de tels écarts, ce n’est pas un accident de marge : c’est un changement de météo.

Pourquoi la mémoire fait dérailler les prix (et pourquoi ça arrive maintenant)

Le nerf du problème, c’est la collision entre deux mondes :

La demande grand public (PC, smartphones, consoles, SSD, etc.)

Et la demande AI/data centers, qui aspire les volumes et tire les contrats vers le haut.

Des sources récentes citent des projections où les data centers IA capteraient une part énorme de la DRAM haut de gamme en 2026, avec des hausses de prix déjà visibles fin 2025 et attendues plus fortes en 2026, selon des analyses.

Concrètement, quand la DRAM et la NAND montent, un laptop prend la hausse de plein fouet :

Passer de 16 à 32 Go, ou de 512 Go à 1 To, devient un saut tarifaire plus violent.

Les modèles « premium » — ceux que les marques veulent vendre pour valoriser l’IA PC — sont aussi ceux qui embarquent le plus de mémoire… donc ceux qui absorbent le plus de hausse.

Même des acteurs plus petits comme Framework ont déjà commencé à répercuter les coûts de mémoire, en expliquant qu’ils avaient « tenu » aussi longtemps que possible — avec des augmentations particulièrement dures sur les configurations très chargées.

LG suit le mouvement : le premium mince devient premium cher

LG illustre l’autre face de la même pièce : la gamme Gram a toujours joué le combo « léger + premium ». Mais en 2026, les prix coréens des modèles « AI » montent aussi, et les comparaisons intergénérationnelles deviennent moins flatteuses.

Le Gram Pro AI 2026 vs 2025 reflète la dynamique observée : le delta ne vient pas uniquement du CPU, mais d’une addition de hausses de composants, dont la mémoire est la plus explosive.

Ce que ça implique pour les États-Unis (et l’Europe) : une hausse pas toujours frontale

Même si les prix français n’ont pas encore tous été « officialisés » pour chaque variante, plusieurs articles grand public posent déjà le cadre : les ordinateurs portables de 2026 coûteront plus cher, y compris en milieu de gamme, avec des hausses en pourcentage qui peuvent paraître « modestes » sur le papier, mais qui deviennent lourdes dès qu’on vise 32 Go/1 To.

Et, attention à la mécanique préférée des marques quand elles ne veulent pas assumer un prix en hausse : moins de promotions, moins d’options avantageuses au même prix, ou des configurations « de base » qui stagnent (16/512) alors que l’usage réel pousse à monter.

Le consommateur a l’impression d’acheter « le même laptop, plus cher », même quand le CPU progresse.

Comment acheter intelligemment en 2026 (sans se faire piéger par la taxe mémoire) ?

Trois stratégies réalistes, selon ton profil :