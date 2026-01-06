Accueil » Samsung Galaxy Book 6 : Le tueur de MacBook Pro avec 30 h d’autonomie au CES 2026

Samsung Galaxy Book 6 : Le tueur de MacBook Pro avec 30 h d’autonomie au CES 2026

Samsung Galaxy Book 6 : Le tueur de MacBook Pro avec 30 h d’autonomie au CES 2026

Au CES 2026, Samsung a levé le voile sur sa nouvelle génération d’ordinateurs portables premium : la série Galaxy Book 6. Trois modèles sont au programme — Galaxy Book 6 Ultra, Galaxy Book 6 Pro et Galaxy Book 6 — déclinés en formats 14 et 16 pouces, avec une promesse forte : jusqu’à 30 heures d’autonomie, un record pour la gamme.

Samsung Galaxy Book 6 : Un design affiné et premium

Samsung mise sur une esthétique très soignée avec un châssis entièrement métallique, un design symétrique, un clavier bicolore, et un trackpad haptique plus précis. Le modèle le plus fin, le Galaxy Book 6 Pro, affiche seulement 11,6 mm d’épaisseur, le plaçant parmi les portables les plus élégants de sa catégorie.

Les Galaxy Book 6 Pro et Ultra héritent d’écrans Dynamic AMOLED 2X tactiles, avec une luminosité jusqu’à 1 000 nits, des noirs profonds à 0,000 5 nit, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, un revêtement antireflet, et une résolution WQXGA+ (2880 × 1800).

Le Galaxy Book 6 standard se contente d’écrans IPS (WUXGA, 350 nits), plus classiques mais toujours bien calibrés.

De la puissance sous le capot

Cette génération fait partie des premières à intégrer les nouveaux processeurs Intel Core Ultra série 3 « Panther Lake », gravés en 18A (Intel Evo). Côté graphismes on retrouve la RTX 5070 sur le Book 6 Ultra, une Intel Arc Graphics sur les modèles Pro, et un GPU Intel intégré sur le modèle de base.

La mémoire monte jusqu’à 64 Go de LPDDR5X sur le Ultra, avec SSD PCIe jusqu’à 1 To et slot d’extension selon les modèles.

Refroidissement et autonomie

Samsung a revu la dissipation thermique avec une chambre à vapeur améliorée, et de nouveaux ventilateurs et flux d’air optimisés. Les batteries varient de 61,2 Wh à 80,2 Wh, avec Samsung annonçant une autonomie maximale de 30 heures en usage mixte — un argument clé face aux MacBook.

Les Galaxy Book6 intègrent Galaxy AI, incluant AI Select (sélection intelligente de contenu), Universal Search, Note Assist, et Multi Control pour partager clavier et souris entre PC, tablette et smartphone Galaxy, à la manière de l’écosystème Apple.

Avec la série Galaxy Book 6, Samsung renforce clairement son positionnement face aux MacBook Pro et aux ultrabooks Windows haut de gamme avec des écrans AMOLED parmi les meilleurs du marché, une autonomie très ambitieuse, de nouvelles puces Intel Panther Lake, un GPU Nvidia sur le modèle Ultra, et une forte intégration logicielle via Galaxy AI.

Les Galaxy Book 6 Ultra, Pro et Book 6 seront disponibles dès la fin du mois, avec des prix qui devraient se positionner sur le segment premium.