Galaxy S26 : Pourquoi Samsung pourrait supprimer son meilleur bonus de précommande ?

Après des mois de hausse sur la mémoire (DRAM) et le stockage (NAND), l’effet domino atteint enfin le sommet de la chaîne. Et c’est précisément au pire moment pour Samsung : à quelques semaines d’un lancement de la série Galaxy S26 chaque euro de la « nomenclature des matériaux » compte, surtout quand la gamme est attendue comme une évolution plus que comme une rupture.

Le résultat, côté rumeurs, c’est un scénario très 2026 : pas forcément une hausse frontale du prix, mais une hausse « maîtrisée » — via des avantages de précommande rabotés, des configurations moins généreuses, ou une tarification régionale plus agressive.

Pourquoi Samsung est plus exposé que les autres ?

La hausse des coûts de la mémoire n’est plus un bruit de fond : elle est alimentée par une demande structurelle, tirée par l’IA et les data centers, qui absorbent une part croissante de la production. Certains analystes et reprises de presse évoquent même un monde où les infrastructures IA capteraient une majorité de DRAM haut de gamme en 2026 — de quoi maintenir la pression sur l’offre et les contrats.

Ironie du calendrier : Samsung n’est pas seulement acheteur, elle est aussi vendeuse. Reuters rapportait déjà à l’automne 2025 des hausses de prix mémoire chez Samsung, signe que la tension se diffuse dans toute la chaîne.

Un Galaxy S26 Ultra à 1 399 dollars… ou un Galaxy S26 Ultra à 1 299 dollars « sans cadeaux »

Les fuites partent dans deux directions :

Option A : hausse affichée. Plusieurs reprises citent une hypothèse de Galaxy S26 Ultra à 1 399 dollars aux États-Unis (un niveau associé à l’ère Galaxy S20 Ultra), avec l’idée d’un +100 dollars par rapport au S25 Ultra.

Option B : prix inchangé, mais avantages rognés. D’autres insistent sur une volonté de Samsung de tenir une barre psychologique (notamment en Corée), ce qui pousserait la marque à compenser autrement : moins d’offres, moins de « valeur » offerte au lancement.

Le symbole le plus parlant : la possible disparition (ou réduction) de l’offre « double stockage » en précommande, très populaire chez Samsung, qui permettait souvent de transformer le lancement en bon plan immédiat.

Le vrai risque : une hausse de prix perçue, pas forcément affichée

Même si Samsung maintient les prix US inchangés — certains rapports avancent même un gel à 799/999/1 299 dollars — le sentiment côté consommateurs peut se dégrader si la précommande n’offre plus l’upgrade de stockage, les bundles (accessoires, crédits) s’amincissent, ou si la base « acceptable » monte (ex : stockage de départ plus élevé mais prix identique… ou prix plus haut avec une justification « technique »).

Autrement dit : on peut garder un prix catalogue stable tout en rendant l’achat moins « évident ». Et sur un cycle où les upgrades semblent modestes, c’est exactement le genre de détail qui fait hésiter.

Samsung protège sa part de marché, quitte à sacrifier de la marge

La logique derrière un gel de prix — si elle se confirme — est simple : Samsung ne veut pas ouvrir un boulevard à Apple et aux marques chinoises sur le premium, surtout si l’innovation perçue du Galaxy S26 est jugée incrémentale. Plusieurs articles s’appuient sur cette idée : tenir la ligne sur le prix pour ne pas perdre de volume, puis ajuster ailleurs (offres, mix, marges, ou hausses sur d’autres gammes).

Et, c’est là que la crise mémoire devient plus qu’un fait industriel : elle impose des arbitrages marketing. Quand le coût grimpe, une marque a trois leviers : marge, prix, ou proposition de valeur. Samsung semble hésiter… parce que les trois options ont un coût.

Si vous voulez anticiper la « vraie » stratégie Galaxy S26, regardez moins le prix brut… et plus la mécanique commerciale :

La présence (ou non) du double stockage en précommande. Le stockage de base (et sa cohérence avec la grille tarifaire). Les offres opérateurs et reprises (souvent le vrai prix réel). Les différences régionales (US vs Corée vs Europe), qui peuvent révéler où Samsung accepte de perdre de la marge.

Samsung peut encore annoncer un Galaxy S26 « au même prix » — et pourtant, vous faire payer la hausse mémoire en douceur. La question n’est plus « est-ce que ça augmente ? », mais où la hausse va se loger.