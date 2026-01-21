Accueil » OPPO Find X9 Ultra : Un téléconvertisseur Hasselblad de 300 mm pour briser les limites du zoom

OPPO semble prêt à pousser sa stratégie photo plus loin qu’un simple module de caméra surdimensionné. Les dernières images fuitées du Find X9 Ultra montrent un smartphone testé en extérieur avec un téléconvertisseur externe nettement plus imposant que celui du Find X9 Pro — un indice clair : en 2026, la bataille du « vrai zoom » se joue aussi hors du châssis.

Selon les fuites, le Find X9 Ultra prendrait en charge un téléconvertisseur repensé, plus volumineux et supposément plus complexe optiquement. Là où le Find X9 Pro proposait un module additionnel 3.28x, cette nouvelle optique monterait à 4.28x, avec un équivalent de 300 mm annoncé.

L’intérêt n’est pas seulement « d’aller plus loin ». Un téléconvertisseur plus ambitieux suggère aussi une meilleure gestion de la lumière et du piqué, là où beaucoup de zooms mobiles s’effondrent : contrastes, micro-détails et aberrations.

OPPO Find X9 Ultra : duo périscopique et capteurs XXL

Le Find X9 Ultra resterait sur une logique à double téléobjectif périscopique. Les bruits les plus insistants évoquent un périscope de 200 mégapixels OmniVision OV52A autour de 3x, un second périscope de 50 mégapixels avec un 10x optique, un capteur principal annoncé comme Sony LYT-901 (200 mégapixels, selon certaines sources) + un ultra grand-angle Samsung JN5, et un capteur multispectral pour la colorimétrie.

À ce stade, il faut garder la mention « rumeur » bien visible : les noms de capteurs sont cohérents avec le positionnement Ultra, mais rien n’est confirmé par OPPO.

Ce mouvement n’est pas isolé. Plusieurs médias observent une tendance nette : les smartphones arrivent à un plafond mécanique sur le zoom (épaisseur, taille des lentilles, stabilisation), et les marques contournent le mur avec des adaptateurs optiques co-brandés (Hasselblad, Zeiss, etc.).

Le Find X9 Pro avait déjà ouvert la voie avec un système d’optique détachable Hasselblad, pensé pour s’intégrer proprement à l’expérience photo. Le Find X9 Ultra pousserait cette logique : pas seulement un gadget « pour les fans », mais une option pour aller chercher une vraie signature en longue focale.

Calendrier : lancement évoqué pour mars en Chine

Plusieurs fuites situent le Find X9 Ultra autour de mars 2026 en Chine, après d’autres sorties OPPO en début d’année. Ce qui se dessine est assez clair : OPPO veut que son Ultra soit le smartphone qui assume la photographie longue distance, sans tricher uniquement par crop et IA.

Le risque, lui, est double :

l’encombrement : si l’optique externe devient indispensable pour « l’effet wahou », on quitte le confort du smartphone.

l’exécution : alignement optique, calibration logicielle, cohérence des couleurs entre modules… c’est là que se joue la différence entre un accessoire sérieux et un jouet marketing.

Si OPPO réussit le mariage « capteur + périscope + téléconvertisseur », le Find X9 Ultra pourrait devenir une sorte de compact expert déguisé en smartphone. Et c’est peut-être la meilleure définition d’un flagship photo en 2026.