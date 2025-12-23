Accueil » Pénurie mondiale de mémoire : Samsung redevient le fournisseur clé d’Apple pour l’iPhone 18

Un retournement stratégique est en train de s’opérer dans l’industrie des semi-conducteurs. Selon un rapport en provenance de Corée du Sud, Apple s’apprêterait à confier une part massive de ses commandes de mémoire à Samsung Electronics pour la future gamme iPhone 18.

En cause : la pénurie mondiale de mémoire et la ruée vers l’IA.

L’IA bouleverse le marché de la mémoire

Le problème ne vient pas d’Apple, mais du marché. Les fournisseurs actuels du groupe — SK Hynix et Micron — orientent de plus en plus leurs capacités de production vers la mémoire à large bande passante (HBM).

Ce type de mémoire est aujourd’hui extrêmement recherché pour les accélérateurs d’intelligence artificielle utilisés dans les centres de données, notamment par des acteurs comme NVIDIA. La demande est telle que ces entreprises acceptent de payer une prime importante afin de sécuriser leurs approvisionnements.

Résultat : la production de mémoire LPDDR, essentielle aux smartphones et en particulier aux iPhone, passe au second plan.

Une pression croissante sur les fabricants de smartphones

Ce basculement vers le HBM ne pénalise pas seulement Apple. L’ensemble de l’industrie du smartphone est confrontée à une raréfaction de la mémoire basse consommation, indispensable pour garantir autonomie, performances et coûts maîtrisés.

Pour Apple, qui expédie environ 230 millions d’iPhone par an, la problématique est double

garantir un volume colossal de composants, maintenir une stabilité des prix sur le long terme.

Peu de fabricants sont aujourd’hui capables de répondre à ces exigences.

Samsung en position de force

Dans ce contexte, Samsung apparaît comme l’option la plus fiable. Selon le rapport, le groupe coréen pourrait assurer 60 à 70 % des besoins en mémoire de la gamme iPhone 18.

Contrairement à ses concurrents, Samsung dispose à la fois de capacités industrielles suffisantes, d’une diversification lui permettant de continuer à produire de la LPDDR à grande échelle, et d’une stratégie moins dépendante des marges élevées du HBM.

SK Hynix et Micron devraient néanmoins conserver 30 à 40 % des commandes, permettant à Apple de préserver sa traditionnelle stratégie multi-fournisseurs.

Un retour aux sources… ironique

Ce rapprochement a un goût de déjà-vu. Il y a plus de 10 ans, en pleine guerre des brevets entre Apple et Samsung, Cupertino avait volontairement réduit sa dépendance vis-à-vis de son rival coréen, transférant une grande partie de ses commandes mémoire vers SK Hynix.

Aujourd’hui, les dynamiques de marché se sont inversées. Samsung, longtemps mis à distance, redevient un partenaire clé — non par choix stratégique initial, mais par nécessité industrielle.

Un symbole des tensions de l’ère IA

Ce nouvel équilibre illustre parfaitement l’impact de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la chaîne technologique. Les centres de données dictent désormais les priorités de production, parfois au détriment des produits grand public.

Pour Apple, l’iPhone 18 sera ainsi l’un des premiers modèles à refléter concrètement cette nouvelle réalité : un smartphone dont les composants clés sont directement influencés par la course mondiale à l’IA.