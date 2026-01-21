Accueil » WhatsApp v26.1 : Les profils personnels s’offrent enfin une photo de couverture !

WhatsApp semble emprunter une idée bien connue de Facebook : la photo de couverture. Repérée dans des versions bêta iOS récentes, cette nouveauté ajouterait un bandeau horizontal en haut du profil, au-dessus de la photo de profil ronde, pour donner plus de « présence » visuelle à chaque compte.

D’après WABetaInfo, la fonctionnalité a été détectée dans la bêta iOS (TestFlight), mais elle serait toujours en développement — ce qui signifie qu’elle peut apparaître dans le code sans être disponible pour les testeurs.

Comme souvent chez WhatsApp, un test iOS précède généralement un déploiement plus large (et donc un équivalent Android par la suite), même si rien n’est encore confirmé officiellement.

WhatsApp « rattrape » ce qu’il propose déjà aux comptes Business

Le plus intéressant : WhatsApp propose déjà une mise en page proche sur WhatsApp Business, où les marques peuvent afficher des visuels plus riches (logo, vitrine, promotion). Cette évolution ressemble à une déclinaison grand public d’un format déjà éprouvé côté entreprise.

WhatsApp ne semble pas vouloir transformer cette couverture en vitrine publique par défaut. Les fuites évoquent des contrôles de confidentialité dédiés, avec les mêmes options que pour la photo de profil/statut : Tout le monde, Mes contacts, Mes contacts sauf… et Personne.

Autrement dit, le bandeau serait personnalisable sans forcer une exposition supplémentaire.

Pourquoi Meta pousse ça maintenant ?

Parce que WhatsApp évolue : l’app n’est plus seulement un outil utilitaire, elle devient peu à peu une plateforme de communication « sociale », plus expressive, plus identitaire — surtout face à Telegram, aux DM Instagram, et aux usages communautaires qui prennent de l’ampleur.

Une photo de couverture n’améliore pas le chiffrement… mais elle améliore l’identité, la personnalisation, et l’envie de « soigner » son profil. C’est exactement le type de friction que Meta veut réduire : vous donner plus de raisons de rester, d’exister, d’interagir.