Galaxy S26 Ultra : Une fuite de tiroirs SIM révèle les 4 coloris officiels !

Samsung n’a encore rien officialisé, mais le rituel est bien connu : à quelques semaines d’un Galaxy Unpacked, ce sont souvent les détails les plus banals qui trahissent le plus de choses.

Cette fois, ce ne sont ni les capteurs photo ni une fiche technique qui parlent, mais un élément quasi invisible au quotidien : le tiroir SIM. Et il raconte déjà une partie de l’histoire du Galaxy S26 Ultra.

Une fuite très « hardware » : quatre couleurs, et une vraie teinte signature

Le leaker Ice Universe affirme que des images de tiroirs SIM du Galaxy S26 Ultra confirment quatre coloris de base : noir, blanc, bleu et violet.

Ce qui rend la fuite plus intéressante, c’est qu’elle recoupe un précédent bruit de couloir sur les noms marketing que Samsung utiliserait pour habiller ces teintes :

Black Shadow

White Shadow

Galactial Blue

Ultraviolet

À ce stade, on est bien dans le registre du « probable », pas du « confirmé ». Mais quand une information se répète à travers plusieurs fuites cohérentes, elle devient difficile à ignorer — surtout sur un sujet aussi verrouillé que les finitions.

Pourquoi un tiroir SIM peut être un indice crédible ?

Les fuites « du plateau SIM » ont une logique simple : ces pièces arrivent tôt dans la chaîne de production et sont souvent fabriquées en plusieurs variantes, ce qui les rend faciles à photographier et à comparer. Ici, l’intérêt n’est pas tant le « noir et blanc » (classiques et quasi obligatoires) que la direction esthétique sous-jacente : le mot « Shadow » suggère une approche plus subtile, moins « titane affiché », plus mat, profond, presque graphite.

Et certains observateurs y voient même un signal indirect sur les matériaux : plusieurs rumeurs évoquent un retour à une construction davantage orientée aluminium pour le modèle Ultra, plutôt qu’un discours centré sur le titane.

Une palette « premium calme » pour vendre autre chose

Si ces couleurs se confirment, Samsung semble miser sur une palette premium assez maîtrisée : trois teintes « corporate » (noir, blanc, bleu) et une couleur fantaisie (Ultraviolet) pour créer le désir sans casser la gamme Ultra. C’est une stratégie classique : garder le Galaxy S26 Ultra « sérieux », tout en offrant une porte d’entrée émotionnelle — le violet étant devenu un code de différenciation safe sur le haut de gamme.

Reste le vrai sujet : les coloris ne sont plus le produit, ils sont l’emballage. Samsung doit surtout défendre l’idée que le Galaxy S26 Ultra progresse au-delà des itérations. Et, c’est là que les autres fuites comptent davantage : on parle notamment d’un « Privacy Display » (anti-regards indiscrets) qui pourrait devenir une fonctionnalité signature très « pro », presque aussi tangible qu’un changement de design.

Dernier point : il faut s’attendre à des couleurs exclusives Web — Samsung en fait un levier de vente directe depuis plusieurs générations. Sur le Galaxy S25 Ultra, la marque proposait déjà des teintes « Samsung.com only » sur certains marchés.

Ce qu’il faut retenir (et ce qu’il faut attendre)

À court terme, cette fuite raconte surtout une chose : Samsung verrouille une identité Ultra plus « luxe discret » que « bling technologique ». Si « Ultraviolet » est bien la teinte vedette, elle devra être parfaitement exécutée (profondeur, grain, reflets) pour ne pas ressembler à un simple violet « grand public ».

Et comme toujours : tant qu’un visuel officiel n’a pas été publié, une couleur peut changer de nom, de rendu, ou même disparaître. Mais le tiroir SIM, lui, a rarement des états d’âme.