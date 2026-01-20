Accueil » ASUS confirme l’arrêt des Zenfone et ROG Phone en 2026 : La fin d’une ère

ASUS confirme l’arrêt des Zenfone et ROG Phone en 2026 : La fin d’une ère

ASUS confirme l'arrêt des Zenfone et ROG Phone en 2026 : La fin d'une ère

L’ère des smartphones « pour passionnés » perd l’un de ses acteurs les plus attachants. ASUS a confirmé qu’il n’ajouterait pas de nouveaux modèles en 2026 — un choix décrit comme une pause stratégique, mais présenté par son président Jonney Shih comme une « observation indéfinie » du marché.

Pour les fans du Zenfone et du ROG Phone, le message est limpide : il n’y aura pas de relève cette année, et le retour n’a rien d’évident.

ASUS : pas de nouveaux modèles en 2026, et un horizon flou

Plusieurs sources concordent sur le même point : ASUS n’a aucun plan de nouveaux smartphones en 2026, ce qui gèle mécaniquement les prochaines itérations attendues des gammes Zenfone et ROG.

La tonalité a aussi évolué : 9to5Google rapporte une formulation encore plus tranchée — ASUS aurait réitéré qu’il ne ferait « plus » de nouveaux smartphones Android, au profit d’un recentrage vers l’IA.

Dans l’industrie, une année blanche n’est pas anodine. Le smartphone est un produit à inertie : design, caméra, chaîne d’approvisionnement, certifications radio, tests qualité… Si la machine ralentit, la relancer coûte cher et prend du temps. C’est précisément ce qui rend la phrase « observation indéfinie » inquiétante : elle ressemble moins à une respiration qu’à un retrait prudent.

ASUS suit l’argent — et l’argent est dans l’IA

Ce virage n’arrive pas dans le vide. ASUS dispose déjà d’un portefeuille bien plus rentable que le smartphone : serveurs, data centers, matériel pro, tout ce qui gravite autour de l’accélération IA.

Plusieurs médias résument le mouvement sans détour : ASUS se détourne du téléphone pour concentrer ses ressources sur l’IA et l’entreprise — un repositionnement qui reflète la façon dont l’industrie entière réalloue ses budgets.

Le « drame » ASUS : des téléphones excellents… dans un marché devenu impitoyable

Le paradoxe ASUS, c’était ça :

un Zenfone capable de séduire ceux qui voulaient autre chose que les grandes dalles standardisées

un ROG Phone qui incarnait la démesure gaming, souvent en avance sur son temps

Mais en 2025–2026, le milieu Android est une zone de compression : les géants dominent l’attention, les marques chinoises accélèrent la cadence et la compétitivité prix/produit, et les gammes de niche paient le prix de volumes insuffisants. On peut déjà noter un ralentissement dans le rythme de sorties et la disponibilité selon les marchés.

Et si vous avez déjà un Zenfone ou un ROG Phone ?

ASUS assure qu’il continuera le support pour les appareils existants (SAV, garanties, mises à jour selon les engagements). Mais, il faut être réaliste : quand une division n’alimente plus de nouvelle génération, la question n’est pas « est-ce que ça s’arrête demain ? » — c’est « combien de temps la priorité reste élevée ? ». Le support ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il devient rarement plus ambitieux.

Le retrait d’ASUS, même partiel, marque un symptôme : le smartphone est redevenu un jeu de taille critique. Les marques qui survivent sont celles qui peuvent absorber les cycles, sécuriser les composants, et financer l’IA embarquée à grande échelle. Les outsiders qui faisaient rêver la niche doivent soit se transformer… soit s’effacer.

Et c’est peut-être la conclusion la plus amère : ASUS ne manque pas de talent produit. Il manque de place dans un marché qui en laisse de moins en moins.