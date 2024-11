ASUS lance les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro : Quel modèle choisir pour le gaming ?

Depuis 2018, ASUS se distingue dans le domaine des smartphones gaming avec sa gamme ROG Phone. Cette année, et comme attendu, avec les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, la marque ne se contente pas de présenter ses modèles les plus puissants à ce jour : elle redéfinit aussi le concept de smartphone de gaming grâce à des innovations à la fois techniques et ludiques.

Les deux modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et d’un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement maximal de 185 Hz pendant les sessions de jeu. Protégeant cet écran, le verre Gorilla Glass Victus 2 assure une robustesse accrue.

ASUS propose également des boutons AirTrigger, qui permettent d’attribuer des actions spécifiques dans les jeux, et un AeroActive Cooler X Pro en option. Cet accessoire, qui se fixe à l’arrière via un port USB-C, améliore le refroidissement, intègre un subwoofer pour des basses plus puissantes, et offre deux boutons physiques supplémentaires.

Anime Vision : entre design et gameplay pour la série ROG Phone 9

Comme ses prédécesseurs, le ROG Phone 9 arbore un système Anime Vision à l’arrière, mais ASUS a considérablement amélioré cette fonctionnalité.

Sur le ROG Phone 9 : 85 mini-LED rouges et blanches permettent de créer des motifs et animations personnalisés.

Sur le ROG Phone 9 Pro : l’Anime Vision passe à 648 mini-LED, soit 2x plus que sur le précédent modèle.

La nouveauté la plus marquante reste le système Anime Play, qui transforme ces LED en un écran rétro minimaliste. Cela permet de jouer à des jeux classiques comme Breakout, Snake, Space Invaders ou encore Speedy Runner, un jeu d’aventure inspiré de celui intégré dans le navigateur Chrome.

Des fonctionnalités logicielles avancées pour les gamers

Outre son matériel puissant, ASUS a intégré des solutions logicielles conçues pour améliorer l’expérience de jeu :

Reconnaissance d’image basée sur l’IA : cette fonctionnalité détecte des éléments spécifiques dans certains jeux (comme Genshin Impact ou League of Legends : Wild Rift) pour notifier des événements ou effectuer des améliorations automatiques des compétences.

AI Grabber : cet outil reconnaît et capture le texte affiché dans un jeu, permettant de le copier, de le traduire ou de chercher des solutions en ligne.

Réduction du bruit optimisée par l’IA : pour des communications vocales plus claires pendant les parties multijoueurs.

Améliorations thermiques et audio

Sous le capot, les deux modèles sont alimentés par le Snapdragon 8 Elite, avec une mémoire vive atteignant 24 Go de LPDDR5X RAM et une capacité de stockage interne allant jusqu’à 1 To (UFS 4.0). La batterie de 5800 mAh reste inchangée par rapport à la précédente génération, avec un support pour une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 15 W.

En termes de logiciel, la série est livrée avec Android 15 et l’interface personnalisée ROG UI pour répondre aux besoins des gamers.

Côté photo, le ROG Phone 9 intègre un appareil principal de 50 mégapixels avec le capteur Sony LYTIA 700, une stabilisation hybride à 6 axes et un objectif ultra-large de 13 mégapixels. Le modèle Pro se distingue par un téléobjectif 3x de 32 mégapixels avec OIS, remplacé par un objectif macro de 5 mégapixels sur la version standard.

Des options adaptées à tous les budgets

Les tarifs des ROG Phone 9 sont compétitifs pour leur niveau de performance :

ROG Phone 9 : à partir de 1 099 euros, avec 12 Go de RAM LPDDR5x-9600 et 256 Go de stockage.

ROG Phone 9 Pro : à partir de 1 299 euros, avec au moins 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce modèle inclut également un téléobjectif 32 mégapixels, en remplacement du capteur macro de 5 mégapixels sur le modèle de base.

ROG Phone 9 Pro Edition : proposé à 1 499 euros, il comprend 24 Go de RAM et 1 To de stockage, et est livré avec le AeroActive Cooler X Pro.

Avec les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, ASUS repousse les limites de l’innovation dans le domaine des smartphones de gaming. En combinant puissance, design immersif et fonctionnalités exclusives comme Anime Play, ces nouveaux modèles offrent une expérience unique, adaptée aux amateurs de jeux exigeants. Que vous soyez un passionné de jeux rétro ou un adepte des titres les plus récents, la série ROG Phone 9 semble prête à satisfaire toutes les attentes.