Zenfone 12 Ultra : Asus lance un flagship avec Snapdragon 8 Elite et stabilisation gimbal !

Le Zenfone 12 Ultra de ASUS est officiellement lancé aujourd’hui ! Comme attendu, le Zenfone 12 Ultra reprend l’ADN du ROG Phone 9 Pro, mais avec une approche moins orientée gaming.

Il propose un grand écran, une puce Snapdragon 8 Elite, et une stabilisation de type gimbap pour sa caméra principale. Asus a suivi la même formule que pour le Zenfone 11 Ultra, un smartphone correct, mais qui n’avait pas réussi à se démarquer face à la concurrence des autres flagships sous Android.

Avec ses origines gaming, le Zenfone 12 Ultra propose une batterie 5 500 mAh, offrant 65 W de charge filaire et 15 W en charge sans fil (Qi 1.3, mais pas de Qi2). Son écran 6,78 pouces LTPO peut varier sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, mais il conserve une définition 1080p, ce qui peut sembler un peu juste pour cette diagonale.

Le Zenfone 12 Ultra présente une finition en verre mat, des bords ultra étroits et des coins élégamment arrondis, pour un look moderne. Il est résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, ce qui le protège contre les éclaboussures et les chutes inattendues. Le design reflète également l’engagement d’ASUS en matière de développement durable, avec un cadre en aluminium 100 % recyclé, un écran en verre recyclé à 22 % et un emballage certifié FSC.

L’IA omniprésente dans le Zenfone 12 Ultra

Comme tous les smartphones de 2025, le Zenfone 12 Ultra embarque une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA :

Suppression du bruit de fond en vidéo

Recherche sémantique dans la galerie photo

Transcription des mémos vocaux

Résumé automatique de documents

En outre, le Zenfone 12 intègre à la fois l’IA basée sur le cloud et l’IA sur l’appareil, offrant ainsi aux utilisateurs le meilleur des deux mondes. De plus, le Zenfone 12 Ultra est le premier téléphone au monde à intégrer le modèle linguistique Meta Llama 3 8B pour la synthèse sur l’appareil, ce qui donne des résultats exceptionnels. Tous les outils d’intelligence artificielle développés par ASUS peuvent fonctionner localement sur l’appareil, garantissant une fonctionnalité même hors ligne — une solution parfaite pour les grands voyageurs ou les professionnels à distance.

Une stabilisation avancée et un module photo inchangé

Le Zenfone 12 Ultra se distingue par sa stabilisation de type gimbal, qui arrive à sa quatrième génération. Ce système combine la correction matérielle des mouvements et un nouvel algorithme électronique de stabilisation, permettant d’obtenir des vidéos particulièrement fluides. C’est une technologie qui a déjà fait ses preuves sur les modèles précédents.

En dehors de cette amélioration, le matériel photo reste identique au Zenfone 11 Ultra :

50 mégapixels (capteur principal) avec une stabilisation gimbal

32 mégapixels (téléobjectif x3)

13 mégapixels (ultra grand-angle)

Sur le plan logiciel, Asus propose une fonction de colorimétrie personnalisable, inspirée des Photographic Styles d’Apple, qui permet d’ajuster la température des couleurs et la saturation selon les préférences de l’utilisateur.

Un smartphone qui conserve des éléments appréciés des utilisateurs

Petit détail surprenant : le Zenfone 12 Ultra dispose toujours d’une prise jack de 3,5 mm, une rareté sur les flagships modernes.

Le Zenfone 12 Ultra sera commercialisé à 1 099 €. Ce modèle sera disponible en coloris noir ébène, blanc sakura et vert sauge. Une offre de lancement sera mise en place du 06/02/2025 au 28/02/2025 avec une remise immédiate de 100 € sur les 3 coloris chez les revendeurs participants.

Reste à voir si ce modèle parviendra à se démarquer sur un marché où Samsung, Google et OnePlus dominent largement la scène Android en Europe.