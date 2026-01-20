iPhone 17 en Chine : 17 millions d’unités vendues, Apple écrase Huawei et Xiaomi réunis

En Chine, la guerre des flagships se joue autant sur la fiche technique que sur le symbole. Et le symbole du moment est brutal : selon des chiffres relayés sur X par le leaker Ice Universe, Apple aurait vendu environ 17,27 millions d’unités de la gamme iPhone 17 en Chine jusqu’à la 2ᵉ semaine de janvier 2026 — soit en moins de quatre mois après le lancement de septembre 2025.

Si ces données sont exactes, l’iPhone 17 ne « se vend pas bien » est clairement mensongé : il écrase, à lui seul, l’addition de plusieurs gammes premium locales sur la même fenêtre.

Une domination mobile… mais des données non officielles

Le post attribue aux concurrents des volumes nettement inférieurs sur la période : Xiaomi 17 ~3,08 M, Huawei Mate 80 ~2,06 M, vivo X300 ~ 1,16 M, OPPO Find X9 ~ 0,91 M.

Important : ce ne sont pas des chiffres Apple ou d’instituts publiés en clair, mais une donnée « partagée en ligne » et reprise par des sites spécialisés. L’ampleur de l’écart impose donc une lecture prudente : méthode de comptage, périmètre (sell-in vs sell-out), et sources exactes restent flous.

Même si le chiffre précis reste à confirmer, le contexte est favorable à l’idée d’une très bonne dynamique iPhone 17 en Chine. Reuters rapportait déjà qu’Apple avait atteint 25 % de part de marché en Chine en octobre 2025, porté par la demande d’iPhone 17. Plusieurs analyses ont aussi pointé l’iPhone 17 comme moteur des temps forts e-commerce et plus largement de la reprise premium.

Donc : la « thèse » (iPhone 17 très fort) est cohérente avec des signaux industriels. Le « chiffre exact » (17,27 M) reste, lui, à manier comme un indicateur non audité.

La mécanique Apple : une base iPhone 17 plus compétitive + un haut de gamme qui reste aspirant

Cette annonce met le doigt sur deux ressorts très plausibles :

Un iPhone 17 standard plus séduisant que d’habitude : quand le modèle de base gagne en valeur perçue, il tire mécaniquement les volumes.

Des modèles Pro qui continuent d’aspirer le premium : Apple bénéficie d’un effet « statut + écosystème » particulièrement fort en Chine sur le segment haut de gamme, où le prix n’est pas l’unique barrière.

Cette logique est aussi compatible avec les projections 2025/2026 : IDC attribue une part significative de la croissance 2025 à la traction d’Apple (avec l’iPhone 17) et note même que la Chine a été un accélérateur important.

Oui, le consensus fin 2025 allait vers une année iPhone très solide. Mais, les chiffres varient selon les cabinets et les définitions. Les comparer « à l’unité près » est moins utile que de constater la tendance : Apple se renforce sur le premium et résiste en volume malgré un marché mûr.

Apple gagne la manche premium, mais la partie peut se resserrer

Deux éléments pourraient reconfigurer la suite :

Pression sur les coûts mémoire : IDC anticipe une baisse des volumes mondiaux en 2026 (-0,9 %) liée en partie à la hausse des coûts mémoire, avec des ASP attendus en hausse — un contexte qui peut favoriser les marques premium, mais aussi réduire l’appétit sur certaines configurations.

Réponse des concurrents : Samsung avec la gamme S26, et surtout les marques chinoises qui ne cessent de pousser la photo, l’autonomie silicium-carbone et l’IA « device-first ».

Si Apple garde l’avantage, ce sera moins par une fiche technique spectaculaire que par la solidité de son offre « base + Pro » et l’intégration de son écosystème — un domaine où, en Chine comme ailleurs, l’iPhone conserve une inertie difficile à briser.