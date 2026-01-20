RedMagic 11 Air : 7 000 mAh, ventilateur 24 000 RPM et Snapdragon 8 Elite, le monstre est là !

RedMagic vient de lever le voile sur le RedMagic 11 Air, un smartphone gaming qui assume pleinement l’ADN de la marque — design transparent, ventilateur actif et fonctions « esport » — tout en cherchant une nouvelle balance : plus fin, plus « portable », sans renoncer à l’excès. Un paradoxe très RedMagic, en somme.

L’argument « Air » n’est pas ici une quête de minimalisme, mais une tentative de rendre l’objet plus vivable au quotidien. La marque revendique 7,85 mm d’épaisseur, tout en conservant un ventilateur intégré (et éclairé), avec un dos transparent inspiré — officiellement — par des vinyles, des pistes de course et des motifs géométriques.

RedMagic 11 Air : 6,85 pouces AMOLED 1,5K à 144 Hz… et caméra sous l’écran

Le RedMagic 11 Air mise sur une grande dalle AMOLED de 6,85 pouces en résolution 1,5K, 144 Hz, avec 2592 Hz PWM + DC dimming, des bordures annoncées à 1,25 mm et un ratio écran/façade de 95,1 %.

Surtout, RedMagic parle de « vrai plein écran » grâce à une caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran — un choix cohérent pour le gaming (immersion maximale), même si la photo selfie n’est généralement pas le terrain où ces solutions brillent.

Sous le capot, RedMagic empile les muscles : Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par la puce gaming maison Redcore R4, avec LPDDR5X, stockage UFS (annoncé UFS 4.1 dans plusieurs fiches) et un moteur d’optimisation (« CUBE Sky Engine ») orienté stabilité de framerate. La marque affirme même tenir de meilleures performances soutenues que des appareils équipés du Dimensity 9500 sur certains jeux — une revendication typique de ce segment.

Le vrai sujet : le refroidissement (ventilateur + chambre vapeur + matériaux thermiques)

RedMagic ne vend pas juste de la puissance, mais la capacité à la tenir : chambre vapeur « 4D », graphite/graphene et structure interne renforcée, plus ventilateur actif « dual-track » destiné aux longues sessions. C’est l’obsession maison : limiter le throttling plutôt que de courir après un score de benchmark.

C’est probablement le chiffre qui fera basculer beaucoup d’indécis : 7 000 mAh, avec charge filaire 120 W et bypass charging (alimentation directe pendant le jeu pour réduire chauffe et usure batterie). Dans un monde où l’« Air » rime souvent avec concessions, RedMagic fait l’inverse : il gonfle l’endurance.

Prix et disponibilité

En Chine, le RedMagic 11 Air démarre à 3 699 yuans (12/256 Go, ~530 dollars) et 4 399 yuans (16/512 Go, ~631 dollars). Deux coloris sont proposés au lancement (Quantum Black et Stardust White), avec une version Aurora Silver annoncée pour mars. La mise en vente en Chine est donnée dès le 20 janvier, avec des offres de lancement mentionnées selon les revendeurs/médias.

Le RedMagic 11 Air n’essaie pas de battre un smartphone classique sur la photo ou la finesse absolue. Il vise un autre graal : une expérience de jeu stable, avec un écran sans interruption visuelle, de l’autonomie « marathon » et un refroidissement pensé comme une pièce maîtresse, pas comme une note en bas de page.

Le seul angle mort, comme toujours dans cette catégorie, sera la portabilité réelle (poids, ergonomie, bruit du ventilateur) et la pertinence du « tout gaming » pour un usage quotidien. Mais pour le public RedMagic, l’équation est limpide : c’est un téléphone qui préfère jouer longtemps… plutôt que simplement jouer fort.