OnePlus 16 : la rumeur d’une batterie 9 000 mAh relance la course à l’autonomie en 2026

Smartphones par Yohann Poiron le
Après avoir surpris en 2025 avec un OnePlus 15 déjà taillé pour l’endurance, OnePlus pourrait remettre une pièce dans la machine — et changer, au passage, les attentes « normales » d’un flagship. Une nouvelle fuite évoque en effet un OnePlus 16 équipé d’une batterie Glacier « approchant 9 000 mAh ». Si cela se confirme, l’autonomie ne serait plus un avantage… mais un argument de domination.

Le terrain est préparé : les tests du OnePlus 15 ont largement souligné sa performance en endurance, avec une batterie de 7 300 mAh et des résultats qui le plaçaient parmi les références de l’année.

Dans ce contexte, une montée à ~9 000 mAh n’a rien d’un simple « +10 % ». C’est un changement d’échelle, surtout pour un appareil qui vise la catégorie flagship.

OnePlus 16 : « nouvelle génération Glacier Battery »

L’origine la plus citée est le compte OnePlus Club sur X, qui affirme que le OnePlus 16 embarquerait une batterie Glacier de nouvelle génération, avec une capacité « approchant 9 000 mAh ».

À ce stade, il faut rester prudent : ce n’est ni une annonce OnePlus, ni une fiche technique officielle — mais c’est un signal cohérent avec la trajectoire récente de la marque.

La différence, OnePlus la raconte depuis 2024 : Glacier Battery est une technologie développée avec CATL, bâtie autour de matériaux silicium-carbone et d’une densité énergétique plus élevée, conçue pour augmenter la capacité sans épaissir massivement le téléphone.

Certaines sources parlent d’une densité autour de 763 Wh/L et d’un gain d’énergie notable par rapport à des batteries graphite « classiques », ce qui aide à expliquer comment OnePlus a déjà pu caser de gros volumes dans des gabarits contenus.

La rumeur « 9 000 mAh » n’est pas absurde technologiquement… elle est juste ambitieuse.

La vraie bataille, ce n’est pas la capacité — c’est l’équilibre

Un chiffre de batterie peut impressionner, mais ce qui fait un grand flagship, c’est le compromis :

  • Poids/épaisseur : 9 000 mAh impose une ingénierie agressive (cellules, architecture interne, dissipation).
  • Thermique : plus de capacité peut aussi signifier plus de chaleur à gérer en charge rapide et en charge soutenue (jeu, caméra, IA). OnePlus pousse justement « Glacier » comme une réponse thermique.
  • Charge : si OnePlus vise 9 000 mAh, la vitesse de charge et la courbe (échauffement, préservation long terme) deviendront aussi importantes que le chiffre brut.

Et surtout : 2026 ressemble à une année de surenchère. Honor, par exemple, a déjà été associé à des modèles autour de 10 000 mAh (avec des approches orientées performance/gaming).

Si OnePlus vise 9 000 mAh sur un « flagship grand public », ce n’est pas seulement pour battre un record : c’est pour rendre l’autonomie « normale » de deux jours sur un téléphone premium, sans accessoires.

Et le reste du OnePlus 16 ?

La fuite batterie arrive avec d’autres rumeurs : un écran annoncé à 240 Hz par la même sphère de leaks, et surtout un possible saut photo avec un capteur principal 200 mégapixels, évoqué par Digital Chat Station.

 

C’est intéressant car cela répond à un reproche récurrent fait à OnePlus : excellent sur la fluidité et l’autonomie, parfois moins « implacable » sur la photo que les meilleurs photophones. Le 200 MP serait un marqueur clair : OnePlus veut arrêter d’être « le flagship très bon partout » pour redevenir « le flagship qui claque une ou deux rubriques ».

Aujourd’hui, l’autonomie est redevenue un terrain de différenciation — et pas seulement un détail de fiche technique. Si le OnePlus 16 arrive réellement avec une batterie Glacier proche de 9 000 mAh, la marque ne ferait pas qu’améliorer un point fort : elle déplacerait la ligne de base du marché, en forçant Samsung, Google et Apple à justifier pourquoi « 5 000 mAh » reste la norme sur des téléphones à plus de 1 000 €.

Reste le plus important : la preuve en produit. Capacité, oui — mais tenue thermique, poids, charge, et cohérence globale. La promesse est énorme. La barre aussi.

