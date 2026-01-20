Samsung Galaxy A57 : La fiche technique TENAA fuite, un futur best-seller ultra-fin ?

À l’ombre des Galaxy S, Samsung affine depuis plusieurs années une recette qui marche : un Galaxy A5x suffisamment fin et endurant pour séduire le grand public, mais assez « premium » pour flirter avec le haut de gamme. Le Galaxy A57 semble prêt à reprendre ce rôle — et la certification TENAA en Chine vient de lever le voile sur l’essentiel : format, écran, batterie, caméras et même une idée assez précise de la puce à bord.

Le modèle repéré sous la référence SM-A5760 avait déjà obtenu une validation auprès de l’autorité chinoise 3C en novembre 2025, laissant entendre une compatibilité avec la charge filaire 45 W.

La fiche TENAA vient maintenant compléter le puzzle en apportant des informations « structurelles » (dimensions, poids, batterie nominale, capteurs photo).

Galaxy A57 : Un milieu de gamme qui joue la carte « fine et légère »

Selon la base TENAA reprise par plusieurs médias, le Galaxy A57 afficherait des dimensions de 161,5 × 76,8 × 6,9 mm, et un poids de 182 g. À 6,9 mm, Samsung viserait clairement une sensation plus « flagship » en main — un point de plus en plus recherché dans cette tranche de prix.

La TENAA mentionne un écran 6,6 pouces en2 340 x 1 080 (full HD+). La base ne confirme pas explicitement la technologie, mais l’indication « 16 millions de couleurs » et la présence d’un capteur d’empreinte sous l’écran renforcent l’idée d’une dalle AMOLED — cohérente avec la stratégie A5x récente de Samsung.

TENAA liste un SoC octa-core avec une configuration tri-cluster jusqu’à 2,9 GHz/2,6 GHz/1,95 GHz. Le nom n’est pas donné, mais des recoupements avec un passage sur Geekbench (mentionnés par la presse) pointent vers un Exynos 1680 à venir. À ce stade, il faut donc parler de forte probabilité, pas de certitude.

Mémoire, stockage et logiciel : Android 16 et One UI 8 en ligne de mire

La fiche évoque des variantes 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go. Côté logiciel, l’appareil est attendu sous Android 16 avec One UI 8. Sur le support long terme, Samsung a déjà communiqué une promesse très solide sur les récents smartphones de série A : jusqu’à 6 générations d’OS et 6 ans de mises à jour de sécurité (cas du Galaxy A56/A36, confirmé par Samsung et plusieurs médias). Il est logique d’anticiper une politique similaire pour le Galaxy A57, même si Samsung ne l’a pas encore annoncé pour ce modèle précisément.

La TENAA indique une batterie 4 905 mAh « rated », ce qui correspond généralement à une capacité « typique » autour de 5 000 mAh. La charge 45 W est, elle, appuyée par la certification 3C (et relayée par d’autres suivis de certifications).

Et, il y a un sous-texte savoureux : à 45 W, la série A5x continue parfois de faire mieux que certains Galaxy S d’entrée de gamme, un paradoxe que la presse n’a pas manqué de relever sur la génération précédente.

Photo : du classique Samsung… avec un capteur principal potentiellement intéressant

La TENAA mentionne un capteur de 12 mégapixels en caméra frontale, ainsi qu’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels à l’arrière. Une configuration très « A-series » : polyvalente, lisible, et optimisée pour le quotidien. Un bruit de couloir évoque un capteur principal Sony IMX906, mais ce point reste une rumeur et devra être confirmé.

La lecture la plus plausible, au vu du calendrier Samsung, serait un lancement avant la vague Galaxy S de fin d’hiver, possiblement dans les semaines qui précèdent l’annonce des flagships. C’est une projection logique (Samsung aime rythmer l’année avec d’abord le milieu de gamme, puis le premium), mais aucune date officielle n’est encore posée.

Samsung « industrialise » le milieu de gamme, et c’est exactement le plan

Le Galaxy A57, comme dessiné par la TENAA, ressemble moins à un pari qu’à une consolidation : finesse, écran FHD+, batterie 5 000 mAh, charge 45 W, photo polyvalente, stockage généreux, et une politique logicielle qui devient un argument de vente à elle seule.

La vraie question, ce ne sera pas « est-ce que c’est bon ? » — Samsung sait faire. Ce sera : est-ce que l’Exynos 1680 et la gestion thermique suivent, et à quel prix la marque positionne l’ensemble face à des concurrents chinois qui agressent le marché avec des batteries plus grandes et des charges plus rapides.

Si Samsung maîtrise ces deux points, l’A57 a tout pour redevenir ce que l’A5x a toujours été au fond : le téléphone Android par défaut pour une immense partie du marché.