RedMagic 11 Air : 7 000 mAh et ventilateur 24 000 RPM pour le « Air » le plus puissant de 2026
À quelques heures de son lancement chinois du 20 janvier, Nubia/RedMagic continue de jouer avec une promesse paradoxale : un « RedMagic 11 Air » pensé comme une machine de guerre.

Pas un exercice de style ultra-fin à la manière d’un iPhone « Air », mais un smartphone qui met l’accent sur ce que les joueurs réclament vraiment au quotidien : autonomie, stabilité thermique, et performance soutenue. Depuis un an, « Air » est devenu un label caméléon. Chez certains, il signifie la chasse au millimètre. Chez d’autres, il sert surtout à raconter une idée de modernité : plus « propre », plus « minimal », parfois plus « mobile ».

RedMagic, lui, détourne le mot à sa façon : un Air qui ne s’excuse pas. La marque assume un objectif très gaming — tenir longtemps, rester froid, et ne pas s’écrouler après 20 minutes de charge CPU/GPU.

Et l’argument choc est déjà posé : 7 000 mAh, présentés comme un record pour un modèle « Air », avec une charge de 120 W et bypass charging pour jouer branché sans martyriser la batterie.

RedMagic 11 Air : batterie XXL, refroidissement actif, arsenal gamer

Sur la fiche « teasing », le RedMagic 11 Air aligne les marqueurs d’un flagship gaming :

  • Snapdragon 8 Elite + puce gaming maison Red Core R4
  • LPDDR5X « Ultra » + UFS 4.1 pour limiter les temps de chargement et la latence perçue
  • Ventilateur actif 24 000 RPM (Wind Chaser 4.0) + chambre à vapeur renforcée
  • Design transparent et éléments « show off » typiques de la gamme
  • Gâchettes physiques, bordures fines, et un volet logiciel musclé (optimisations et fonctions IA).

RedMagic ajoute une couche plus « PC » que d’habitude : un émulateur PC intégré, présenté comme capable de faire tourner des titres plus anciens, et un moteur d’optimisation graphique (CUBE/Sky Engine selon les communications).

Le vrai message, c’est la fin du compromis « fin = fragile = batterie moyenne »

Ce RedMagic 11 Air raconte surtout une mutation du marché : les fabricants tentent de casser l’association historique entre finesse et concessions. Motorola a déjà montré qu’un mobile « Air » pouvait rester très fin tout en embarquant 4 800 mAh (X70 Air), grâce notamment à des choix de conception et de batterie plus denses.

Et, la même logique se voit ailleurs : le RedMagic 10 Air revendiquait déjà 6 000 mAh, Nubia « Air » tourne autour de 5 000 mAh, et Huawei a poussé un « Air » jusqu’à 6 500 mAh selon les marchés et fiches produits.

La différence, c’est que RedMagic ne cherche pas seulement la densité : il mise sur le refroidissement actif pour transformer l’endurance en performance réellement exploitable. Autrement dit : ce n’est pas juste une grosse batterie, c’est une grosse batterie qui sert à maintenir un niveau de jeu stable sans étranglement.

Ce qu’il faudra surveiller au lancement

Le 20 janvier, tout va se jouer sur trois points très concrets :

  1. Le bruit et l’efficacité réelle du ventilateur (et son impact sur la main/la poussière/la durabilité).
  2. La tenue thermique en charge prolongée, pas uniquement sur un graphique marketing.
  3. Le sens de « Air » chez RedMagic : finesse mesurée, poids, ergonomie, et compromis (caméra, étanchéité, etc.), encore peu détaillés officiellement.

S’il réussit son pari, le RedMagic 11 Air pourrait devenir un symbole : celui d’un marché où « Air » ne signifie plus forcément « moins », mais « mieux réparti ».

