REDMAGIC 11 Air : Un design « Slim », ventilateur 24 000 RPM et batterie 7 000 mAh

Smartphones

Le marché du smartphone gaming adore les démonstrations de force… mais il a parfois tendance à oublier l’essentiel : le confort en main et le rapport perf/prix. Avec le REDMAGIC 11 Air, Nubia/REDMAGIC tente un équilibre plus fin : un design ultra-slim et futuriste, tout en conservant les attributs « hardcore » (ventilateur, gâchettes, grosse batterie).

Le modèle vient de sortir en version globale, après sa sortie chinoise.

Un « Air » qui assume son esthétique : transparent, RGB, et plus fin que la moyenne

Le REDMAGIC 11 Air mise clairement sur l’ADN Red Magic : dos transparent, touches RGB, et une silhouette annoncée comme la plus « light » de la lignée. La version globale met en avant une approche « performance-first » mais avec un vrai travail sur l’ergonomie, un point souvent négligé sur les monstres gaming.

Sur le papier, le REDMAGIC 11 Air cherche à cocher toutes les cases qui comptent pour le jeu :

  • Écran OLED de 6,85 pouces à 1,5K, 144 Hz, avec une partie « tactile » pensée pour la réactivité en jeu.
  • Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (LPDDR5X/UFS).
  • Refroidissement actif avec ventilateur (jusqu’à 24 000 RPM) + chambre à vapeur + couches de dissipation (graphène), un combo typique Red Magic pour stabiliser les fréquences sur la durée.
  • RedCore R4 (coprocesseur « gaming ») pour la stabilité d’images et certains traitements orientés jeu/haptique.
  • Gâchettes épaules 520 Hz, la signature « console-like » de la marque.

Côté endurance, REDMAGIC met en avant une batterie 7 000 mAh et de la charge rapide (la variante globale communique sur une grosse batterie et un usage gaming soutenu).

Photo et logiciel : le minimum crédible, sans détourner le budget

Le REDMAGIC 11 Air ne joue pas la surenchère photo : l’approche est cohérente avec son positionnement. Les fiches et prises en main évoquent un duo 50 mégapixels pour le capteur principal et 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle, et une caméra frontale sous l’écran — pratique pour l’immersion, moins pour les puristes selfie.

Le système tourne sous REDMAGIC OS 11, avec une couche très orientée jeu et optimisation.

Prix et disponibilité : l’arme du « flagship à prix de mid-range »

C’est là que le REDMAGIC 11 Air devient franchement intéressant : 499 euros en 12/256 Go, 599 euros en 16/512 Go sur la page de lancement globale.

Le REDMAGIC 11 Air résume une tendance qui monte : le gaming mobile veut des performances continues, mais aussi des appareils transportables, moins épais, et plus « quotidiens » — sans renoncer aux fondamentaux (refroidissement actif + triggers). Dans un monde où les flagships explosent en prix, REDMAGIC tente une proposition presque agressive : offrir un SoC premium et une vraie dissipation thermique à un tarif qui reste « atteignable ».

Si la marque tient la promesse de stabilité en jeu (et de bruit/gestion thermique maîtrisés), le 11 Air pourrait être l’un des choix les plus rationnels pour ceux qui veulent du FPS stable et de l’émulation sans transformer leur poche en brique.

