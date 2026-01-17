RedMagic 11 Air : Le smartphone gaming à ventilateur 24 000 RPM arrive le 20 janvier

À une époque où la plupart des smartphones se battent à coups d’IA et de « modes photo », RedMagic continue de parler un langage plus primaire — celui des watts, de la chauffe, et des FPS. À quelques jours de sa présentation en Chine (20 janvier 2026), le RedMagic 11 Air se dévoile par touches : design « transparent », grosse batterie… et surtout refroidissement actif revendiqué comme un marqueur identitaire.

RedMagic a confirmé la date du 20 janvier et tease « 9 technologies de pointe » pour ce modèle.

Le plus intrigant, c’est le positionnement : « Air » évoque habituellement la finesse et la légèreté… sauf qu’ici, la marque semble plutôt viser un équilibre entre gabarit maîtrisé et spécifications de gaming phone (ventilateur, gros module de dissipation, batterie XXL).

RedMagic 11 Air : Wind Chaser 4.0, et chiffres (très) agressifs

Dernier teaser en date : un ventilateur actif baptisé Wind Chaser 4.0, annoncé à 24 000 RPM — un chiffre déjà vu sur le RedMagic 11 Pro/Pro+, et ici intégré dans un support « de grade aérospatial » au-dessus du PCB, selon la communication de la marque.

RedMagic surenchérit avec une promesse autour de sa chambre à vapeur : un design « ultra-thick ice-step VC » qui améliorerait la capacité de dissipation de 47 %, et qui aurait reçu une certification de brevet (revendication marketing à ce stade, faute de détails techniques publics).

Côté gabarit, les infos qui circulent évoquent 7 000 mAh, 7,85 mm d’épaisseur et 207 g — des valeurs « raisonnables » pour un smartphone dédié au gaming, mais pas vraiment celles d’un modèle ultra-light au sens classique.

À ce stade, autre point notable : les teasers récents ne mentionnent pas de certification d’étanchéité (IP) pour le RedMagic 11 Air.

Un « Air » pensé comme une réponse thermique — pas comme un exercice de style

Ce choix raconte beaucoup de RedMagic : sur le gaming mobile, la performance brute ne suffit plus, car le vrai ennemi est la stabilité. Les tests du RedMagic 11 Pro ont déjà montré que, même avec des systèmes de refroidissement ambitieux, la gestion thermique en session longue reste un sujet décisif.

Dans cette optique, le RedMagic 11 Air ressemble à une tentative de miniaturiser (un peu) l’expérience RedMagic sans renoncer au ventilateur — au contraire, en en faisant l’argument central, au point de revendiquer un « premier » du segment côté branding « Air + cooling fan ».

Et, RedMagic ne mise pas que sur le matériel : plusieurs sources évoquent un trio logiciel/accélérateurs maison avec Cube gaming engine, Red Core R4 (puce e-sport) et même un émulateur PC intégré. De quoi renforcer la logique « console de poche » que la marque poursuit depuis plusieurs générations.

Rendez-vous le 20 janvier pour voir si RedMagic transforme ses promesses thermiques en avantage réel… ou si le « Air » n’est, finalement, qu’une autre façon de dire « plus maîtrisé », pas « plus fin ».