OPPO vient de signer une performance qui compte : le Find X9 Pro s’installe dans le peloton de tête des smartphones photo selon DxOMark. Pas une médaille d’or — mais une entrée assez haute pour remettre la pression sur tout le monde, y compris Apple, Vivo et Huawei, dans une hiérarchie 2026 où la caméra est redevenue un marqueur de puissance autant qu’un argument de style.

Find X9 Pro : Un « presque Top 5 »… et une nuance importante

Certains articles parlent d’un Top 5, mais le classement DxOMark officiel positionne actuellement le OPPO Find X9 Pro en 6e place, avec un score de 166 points.

La nuance est importante : elle montre à quel point l’écart entre les meilleurs est devenu minime, et à quel point l’ordre peut bouger au gré des publications de tests — ou d’actualisations de la page de ranking.

Pourquoi DxOMark aime le Find X9 Pro

DxOMark décrit le Find X9 Pro comme un appareil très équilibré, particulièrement solide en photo et vidéo : exposition maîtrisée, large dynamique, rendu des couleurs « propre », et bon compromis textures/bruit dans la plupart des conditions.

Deux points ressortent nettement :

Stabilisation vidéo : un des marqueurs historiques de OPPO ces dernières années, et DxOMark insiste sur des séquences « fluides », y compris en mouvement.

Téléobjectif haute définition : le Find X9 Pro capitalise sur une approche très 2026, où le zoom n’est plus un bonus mais un pilier (photo « longue », sport, scène, portrait compressé). DxOMark souligne des capacités de zoom « solides ».

Là où le Find X9 Pro est encore rattrapé

Le revers, c’est que DxOMark note encore des limites en basse lumière, notamment du bruit et des difficultés de suivi autofocus quand les conditions deviennent plus dures.

En clair, la caméra sait briller quand elle a un peu de marge… mais l’élite 2026 se joue désormais sur les scénarios « ingrats » (bar sombre, contre-jour violent, sujets rapides la nuit).

Le signal marché : Oppo se rapproche des « trois écoles » photo

En 2026, on voit trois philosophies s’affronter :

Huawei : priorité à la signature image, à la scène « spectaculaire » et au rendu maîtrisé.

Vivo : obsession de la colorimétrie et du naturel (souvent très « photo » dans l’esprit).

Apple : constance, vidéo, et pipeline de traitement ultra stable.

OPPO, elle, avance avec une proposition hybride : polyvalence + zoom + vidéo, avec un profil de plus en plus « pro ». Le fait d’être 6e mondial dans DxOMark au moment du test, c’est moins une question de trophée qu’un message : OPPO ne joue plus seulement la fiche technique, il joue la cohérence d’ensemble.

Et le Honor Magic 8 Pro dans tout ça ?

DxOMark a aussi publié un test du Honor Magic 8 Pro, ce qui alimente la lecture « bataille au coude à coude » dans le haut du classement. Ce qu’il faut retenir : dans cette zone du classement, l’écart se fait rarement sur « le capteur », mais sur les détails : autofocus en faible lumière, stabilité des couleurs entre modules, rendu de peau, gestion du mouvement, et… vidéo.

Ce que ça change pour vous

Si vous cherchez un flagship « caméra » en 2026, le Find X9 Pro ressemble à un choix de plus en plus rationnel — surtout si votre usage, c’est voyage + portrait + zoom + vidéo.

La vraie question, désormais, n’est pas « est-il bon ? » mais « quelle esthétique photo voulez-vous ? » Parce que la course n’oppose plus des téléphones moyens à des téléphones excellents : elle oppose des téléphones excellents avec des signatures différentes.