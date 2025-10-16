Accueil » Apple M5 : une puce 3 nm qui révolutionne l’IA et le graphisme sur Mac, iPad et Vision Pro

Apple M5 : une puce 3 nm qui révolutionne l’IA et le graphisme sur Mac, iPad et Vision Pro

Apple vient de lever le voile sur sa nouvelle puce Apple M5, une évolution majeure de sa gamme Apple Silicon. Gravée en 3 nm de troisième génération, elle apporte d’importantes améliorations dans trois domaines clés : l’intelligence artificielle, les performances graphiques, et l’efficacité énergétique.

Déjà intégrée dans les nouveaux MacBook Pro 14 pouces, iPad Pro, et casque Vision Pro, la puce M5 marque une étape importante dans la convergence entre calcul traditionnel et traitement IA.

Architecture Apple M5 : CPU, GPU et IA main dans la main

La puce Apple M5 repose sur une architecture à 10 cœurs CPU (quatre cœurs haute performance + six cœurs à haute efficacité). Résultat : jusqu’à 15 % de performances multithread supérieures à la M4, tout en maintenant une meilleure efficacité énergétique. Côté graphique, la M5 intègre une nouvelle génération de GPU 10 cœurs, chacun équipé d’un Neural Accelerator dédié.

Cette innovation permet d’atteindre :

4x plus de puissance de calcul GPU que la M4,

jusqu’à 6x plus de performance IA que la M1,

et 45 % de gain en ray tracing grâce à la troisième génération de traçage de rayons.

« Le Apple M5 apporte la prochaine grande avancée en performance IA pour Apple Silicon », déclare Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple.

IA et Neural Engine : une nouvelle ère pour les modèles locaux

La puce Apple M5 ne se contente pas d’un GPU dopé à l’IA : elle embarque aussi un Neural Engine 16 cœurs retravaillé pour traiter les modèles d’intelligence artificielle de façon plus fluide et plus rapide.

Applications concrètes :

Apple Vision Pro : transformation des photos 2D en scènes spatiales et génération de Persona plus rapide.

iPad Pro & MacBook Pro : exécution locale de modèles de langage (LLM) et d’outils créatifs IA comme Image Playground ou Draw Things.

Framework Foundation Models : accélération automatique des modèles sur Metal, Core ML ou Tensor APIs, sans intervention des développeurs.

En clair : la Apple M5 permet d’exécuter des IA génératives localement — sans dépendre du cloud — tout en conservant des vitesses dignes des serveurs.

GPU et graphismes : 120 Hz, 3D et rendu spatial

La partie graphique bénéficie d’un bond générationnel majeur :

+30 % de performance face à la M4,

+2,5x par rapport à la M1,

et une gestion optimisée du rendu 3D, du ray tracing et du shading dynamique.

Sur le Vision Pro, cela se traduit par :

10 % de pixels rendus en plus,

une fréquence portée à 120 Hz (contre 100 Hz auparavant),

moins de flou de mouvement et des images plus nettes.

Les développeurs peuvent tirer parti de ces améliorations via Metal 4, Core ML et les Metal Performance Shaders, tout en bénéficiant d’un gain automatique dans les applications compatibles.

Mémoire unifiée et efficacité énergétique

La bande passante mémoire grimpe à 153 Go/s, soit près de 30 % de plus que la M4 et plus du double de la M1. Cela permet de faire tourner de plus grands modèles IA localement, ou d’utiliser plusieurs applications lourdes simultanément — par exemple, Final Cut Pro et Photoshop pendant un export ou un upload cloud.

Malgré la puissance accrue, Apple annonce une meilleure efficience énergétique, contribuant à ses objectifs carbone 2030 grâce à des réductions sur la consommation, les matériaux et la logistique.

Disponibilité et intégration

La puce M5 équipe déjà les MacBook Pro de 14 pouces (2025), l’iPad Pro M5, et le Vision Pro M5 présenté le même jour. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, avec une disponibilité officielle le 22 octobre 2025.