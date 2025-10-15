Accueil » Apple met à jour le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M5 : plus d’IA, plus de puissance, même design

Apple continue de déployer sa nouvelle génération de puces M5. Après l’iPad Pro et le Vision Pro, c’est désormais au tour du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme d’être mis à jour.

Le constructeur promet des gains de performances significatifs en IA et en graphismes, tout en conservant le même design et le même prix de départ.

Apple M5 : une nouvelle puce taillée pour l’intelligence artificielle

Le nouveau MacBook Pro M5 embarque un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs, accompagnés d’un Neural Engine 16 cœurs de dernière génération. Apple annonce jusqu’à 3,5x plus de puissance pour les tâches d’IA par rapport au modèle M4, grâce à un Neural Accelerator intégré à chaque cœur GPU.

Concrètement, le M5 améliore l’inférence IA, le traitement d’image, la modélisation 3D et la génération de contenu directement depuis macOS.

Côté performances générales :

+20 % en tâches multithread,

+1,6x en graphismes (notamment dans les applications pro et les jeux),

Une bande passante mémoire portée à 153 Gb/s (contre 120 Gb/s sur le M4).

Une autonomie record annoncée à 24 heures

Apple revendique une autonomie de 24 heures, un record pour un MacBook Pro, grâce à une meilleure efficacité énergétique du M5. L’appareil conserve le système de refroidissement actif qui distingue la gamme Pro des MacBook Air, garantissant des performances stables même en charge prolongée.

L’autre amélioration notable vient du stockage : le MacBook Pro 14 pouces M5 peut désormais être configuré avec jusqu’à 4 To de SSD, contre 2 To maximum sur la version M4 standard.

La configuration de base reste inchangée : 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de stockage. Il a un prix de départ de 1 799 euros.

Un design identique, toujours aussi complet

Pas de refonte esthétique cette année — et ce n’est pas un mal. Le MacBook Pro 14 pouces conserve le châssis en aluminium, la dalle mini-LED Liquid Retina XDR (1 000 nits SDR/1 600 nits HDR), et l’excellente connectique :

3 ports Thunderbolt 4,

HDMI, SDXC, jack 3,5 mm,

MagSafe 3,

Et un Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID.

Les finitions argent et noir sidéral sont toujours au catalogue.

Disponibilité et futur de la gamme

Le MacBook Pro M5 14 pouces est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une sortie mondiale prévue le 22 octobre 2025. Apple précise que les versions MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, destinées aux professionnels du montage et du calcul intensif, arriveront début 2026.